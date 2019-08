Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Streit um die Zukunft des Waldes Debatte hat nun Kontur Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Die Stürme, die Dürre und die Schäden durch denBorkenkäfer haben ein Gutes: Die Zukunft des deutschen Waldes ist aufder Tagesordnung der großen Politik in einer Schnelligkeit in eineSpitzenposition gerückt, die sie unter anderen Umständen - leider -nie erhalten hätte. Nun überbieten sich die Landwirtschafts- und dieUmweltministerin mit Vorschlägen, wie man den Wald für die kommendenGenerationen sichern kann. Das ist hervorragend, denn so gewinnt dasThema an Wertigkeit. Umweltministerin Svenja Schulze gebührt dasVerdienst, initiativ inhaltliche Aussagen getroffen zu haben, diezuvor noch nicht genug Beachtung bekommen haben. Die Bedeutung desWaldes für die Verbesserung des Klimas sollte höchste Prioritäthaben. Diesen Faktor zu einem wichtigen Kriterium zu machen, wenn esdarum geht, Milliardenbeträge an die Forstbehörden zu verteilen, istunabdingbar. Eine Förderung nach dem Gießkannen- oder Windhundprinzipwäre fatal. Auch viele Forstfachleute wissen heute nicht recht, wiedie ideale Forststruktur von übermorgen aussieht. So sind jüngst auchBaumarten zerstört worden, die man noch vor kurzer Zeit für resistenthielt. Einig sind sich beide Ministerien in einem : Es muss raschgehandelt werden. Das ist gut so.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell