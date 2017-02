Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Spanien-Tourismus Gut gebucht Ralph Schulze, Madrid

Bielefeld (ots) - Europas Urlauber suchen Sicherheit. Deshalbstürmen sie das südeuropäische Spanien, wo es schon seit Jahrenkeinen Terroranschlag mehr gab. Spaniens Urlaubsbranche wirbterfolgreich mit der Ruhe im Land und boomt wie noch nie. In 2016konnte das Königreich wieder einen neuen Besucherrekord feiern.Dieser Tourismusaufschwung ist erfreulich für ein Land, das jahrelangin einer tiefen Schulden- und Wirtschaftskrise steckte: Vor allem derTourismus schiebt in Spanien das Wachstum an und schafft Jobs.Spanien litt jahrzehntelang unter Anschlägen der baskischenTerrorbewegung ETA, auch vor dem Terror religiöser Fanatiker bliebSpanien nicht verschont: In 2004 sprengten islamistische Terroristenin Madrid vier Vorortzüge in die Luft und töteten 191 Menschen. Dochdie Lehren aus dem ETA-Terror und dem Madrider Horroranschlag sorgtendafür, dass Spaniens Polizei heute sehr erfolgreich imAnti-Terrorkampf ist: Die spanischen Fahnder besitzen Kompetenzenbeim Abhören oder der Rasterfahndung, von denen ihre Kollegen inanderen EU-Ländern nur träumen können. Hunderte von mutmaßlichenTerrorverdächtigen wurden in den letzten zehn Jahren in Spanienfestgenommen. "Wir sind gut vorbereitet", erklärt die Regierung. DieBotschaft kommt an: Millionen Reisende buchen von "unsicheren" Zielenwie Tunesien, Ägypten oder Türkei nach Spanien um. DochSicherheitsexperten warnen: Totale Sicherheit gibt es auch in Spaniennicht. Auch Spanien, wie alle westlichen Länder, ist im Visier derFundamentalisten.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell