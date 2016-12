Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Sondersitzung im NRW-Landtag zum Lkw-Anschlag in Berlin Der Krisenmoderator Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Als der nordrhein-westfälische InnenministerRalf Jäger nach dem Lkw-Anschlag in Berlin vor die Presse getretenist, konnte man am Ende zwei gegenläufige Botschaften herauslesen.Zum einen, so die Absicht seines Hauses, sollte ein Bild entstehen,wonach NRW politisch handlungsfähig bleibt und sich der zuständigeRessortleiter souverän den drängendsten Fragen stellt. Wer wolltekonnte indes kritisieren, dass da jemand mit ausgestrecktem Fingerauf andere zeigt; die Verantwortung trotz der engen Verwicklungen mitNRW nach Berlin abschiebt. So haben es die oppositionellen Fraktionenaufgenommen - und wenn man sich so umhört, auch einige über denParlamentsbetrieb hinaus. In der Tat hat Minister Jäger - ob nach denMisshandlungsfällen in Burbach, der Krawallveranstaltung "HoGeSa"oder den Silvesterübergriffen in Köln - nie einen eigenen Fehlereingeräumt. Er trage die Verantwortung qua Amt, sagt er, wenn er malwieder eine Krise moderiert. Im Fall Amri hieße das, klare Auskünfteüber mögliche Versäumnisse der Behörden zu geben. Man darf gespanntsein, ob es der Opposition dieses Mal gelingt, den Minister klug zubefragen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell