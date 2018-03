Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Schüler sollen eigene Smartphones im Unterricht nutzen Eine Notlösung als Anfang Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Die Schüler von heute wachsen in einer Welt auf,in der digitale Medien zunehmend das Leben prägen und in allenBereichen Einzug gefunden haben. Die Nutzung von Smartphones istselbstverständlich, weil von klein auf gelernt. In vielen Schulenendet diese Welt jedoch abrupt, weil die Digitalisierung nurschleppend vorankommt. In einigen Kommunen sind Schulen nicht an dieBreitbandversorgung angeschlossen, in anderen läuft derInformatikunterricht noch immer in dem einzigen vorhandenenComputer-Raum. Die Folge: Die Förderung von Schülern, dieVereinfachung von Kommunikation und die Weiterentwicklung vonUnterricht als Chancen der Digitalisierung werden nicht ausgeschöpft.Eine Entwicklung, die die wohl wichtigsten Aufgaben der Schulegefährdet - den Bildungs- und den Erziehungsauftrag. DieLandesregierung in NRW will dieses Problem nun lösen, indem sieSchülern die Nutzung privater Smartphones im Unterricht erlaubt. DasPrinzip ist eine gute Ergänzung, jedoch kein tragfähiges Konzept fürdie Digitalisierung von Schulen, weil es zu viele Schwachstellen hat.Zum einen sind Schüler sehr unterschiedlich ausgestattet und zumanderen sind Lehrer im Bereich Medienkompetenz sehr unterschiedlichausgebildet. Eine gefährliche Kombination, die zu wenigerChancengerechtigkeit führt. Die Notlösung der Landesregierung kanndeshalb nur ein Anfang sein, denn um die Chancen der Digitalisierungzu nutzen und den Risiken angemessen zu begegnen, darf die digitaleAusstattung von Schulen nicht weiter auf die lange Bank geschobenwerden.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell