Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar SPD präsentiert Grundlagen einer Rentenreform Das große Rad für Schulz Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Das ist ein großes Wort: NeuerGenerationenvertrag. Das verspricht Martin Schulz als Kanzlerkandidatder SPD den Wählern. Ganz gleich, welchen Alters - alle Wählerbeschäftigen sich irgendwann mit der Frage, ob und wie sie im höherenAlter ausreichend Mittel verfügbar haben, um am Leben teilzuhaben.Teilhabe - auch das ist für die SPD ein großes Wort. Unter dieserÜberschrift lässt sich Chancengleichheit in Bildung, auf demArbeitsmarkt, bei Aufstieg und Wohlstand sozialdemokratischbeschreiben. Aufstieg und Wohlstand und deren gerechte Verteilung -das sind traditionelle Werte, für die die SPD stets stand. Wenn siesich heute schwerer als früher damit tut, dafür Unterstützung zufinden, mag das auch daran liegen, dass in der Verantwortung großerKoalitionen das politische Alltagsgeschäft oft die Regie übernimmtund die Werte des Regierens verdeckt. Pragmatismus nennt man das. Vorallem unter Gerhard Schröder hat der Pragmatismus des Regierens diesetraditionellen Werte der deutschen Sozialdemokratie nicht immerausreichend respektiert. Daran leidet und dagegen kämpft die SPD bisheute. Es ist das große Rad, das Martin Schulz in Bewegung setzenmuss, um diesem Kampf neuen Schwung zu geben. Das große Rad: DieRentenpolitik kann es sein, auch wenn die Union gelassen dagegenhält, dass diese Frage nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit der Wählersteht. Doch. Das tut sie. Es ist das klassische Verhalten sich sicherfühlender Regierungschefs, mit Außenpolitik gute Schlagzeilen zuproduzieren, wenn innenpolitisch nichts auf die Waage zu bringen ist.Bundeskanzlerin Angela Merkel ist viel im Ausland unterwegs undversucht, Frieden zu stiften - ja. Aber eine Antwort auf Altersarmutgibt sie nicht. Sie versucht es nicht mal, sondern verschiebt es aufspäter. Auf die Zeit nach ihrer eigenen Pflicht im Amt. Auch für dasDesaster ihres Atomausstieges, der die Steuerzahler wegen derManagement-Fehler der Kanzlerin nun wohl sechs Milliarden Euro kostenwird, hat sie keine Erklärung parat. Deutschland zahlt halt. Politikmuss Verantwortung übernehmen. Und sie kostet auch Geld. Aber dieFrage, ob man dieses Geld in Sicherheit für die Zukunft der Menschensteckt oder in die Korrektur politischer Management-Fehler - das isteine Frage, die man Wählern vorlegen kann. Das ist das große Rad fürMartin Schulz.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell