Der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski,hat dem NRW-Landtag neulich einen Bericht zur "Ruhr-Konferenz"vorgelegt. Man hörte vage von "Themenforen", sie bildeten die"Scharnierstellen" des Prestige-Projekts der Landesregierung. Man gabsich zeitgemäß, signalisierte Internetaffinität, setzte Hashtags:"#Chancen, #Vielfalt, #Aufstieg". Und wo das Phänomen doch gerade inaller Munde ist, widmete man der "Clan-Kriminalität"(Duisburg-Marxloh) eine eigene Plattform. Als sei das Gewaltmonopoldes Staates in ernsthafter Gefahr. Als historische Vorlage für denKongress dient die "Montan-Konferenz" von 1988 im Bonner Kanzleramt.Angesichts der Krisen bei Kohle und Stahl gaben Kohl und Rau eineklare Linie für das Revier vor, von der Telekommunikation bis zurVerkehrsinfrastruktur. Auf Europa und das digitale Zeitalterübertragen, fehlt der heutigen Ruhr-Konferenz dagegen die Kontur. Derzuständige Minister Stephan Holthoff-Pförtner, der mit Hashtags wenigzu tun hat, steckt in seiner Moderatorenrolle fest und verpasst esbislang, den Prozess straff zu führen. Er muss die Sache nun richtiganpacken. Sonst verhallt die Warnung der Wirtschaft - und dieRuhr-Konferenz geht tatsächlich als "Kaffeerunde" in die Geschichteein.