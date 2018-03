Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Religiöse Konflikte in der Schule Erschütterung reicht nicht aus Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Die Erschütterung ist groß, als der Vater einerjüdischen Grundschülerin aus Berlin öffentlich macht, dass seineTochter von muslimischen Mitschülern mit dem Tod bedroht wird, weilsie nicht an Allah glaubt. Ebenso groß ist das Bedürfnis vielerPolitiker diese Tat als Einzelfall einzustufen. Allen voran erklärtBerlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) routiniert, dass der Fallzwar besorgniserregend ist, aber nur ein Einzelfall. Eine Aussage,die exemplarisch dafür steht, was aktuell in Deutschland falschläuft. Obwohl Angriffe muslimischer Schüler zunehmen, wird dasProblem, dass viele muslimische Kinder Hass gegen Andersgläubige vonklein auf lernen, nicht beim Namen genannt. Eine Entwicklung, diereligiöse Konflikte in Schulen noch verschärft. Der Vater derBerliner Grundschülerin hätte den Angriff auf seine Tochter gerneohne die öffentliche Aufmerksamkeit geklärt. Doch der Mann hat keineandere Möglichkeit gesehen, da Schulleitung, Verwaltung und Politikfür eine Lösung des Problems nicht zu haben waren. Damit übernimmtder Vater, der eigentlich nur seine Tochter beschützen möchte, eineder wichtigsten Aufgaben, die Politiker wie Müller haben: Problemeerkennen und lösen. Doch um Probleme zu lösen, müssen sie benanntwerden. Müller fordert stattdessen die Gesellschaft auf, mehr gegenAntisemitismus zu tun, lebt aber in seinem Amt genau das nicht vor.Dabei reicht Erschütterung auf der einen Seite ebenso wie unsachlicheEmpörung auf der anderen Seite nicht aus, um Probleme wie Hass gegenAndersgläubige zu bekämpfen. Wenn schon Grundschüler ihre Mitschülerbedrohen, weil sie nicht an Allah glauben, oder das Wort Jude alsSchimpfwort verwenden, dann tragen die Kinder das weiter, was sieZuhause und in Moscheen lernen. Um das zu ändern, muss allen vorandie Politik Probleme beim Namen nennen, damit die gesamteGesellschaft das Problem ohne Verunsicherung angehen kann. Politik,Moscheen und Schulen nehmen dabei besondere Rollen ein. Die Politikdarf nicht länger hinnehmen, dass die Türkei und der Iran durchentsandte Imame die Kontrolle in Moscheen übernehmen. Zudem muss diePolitik Schulen so ausstatten, dass Präventionsarbeit zum Alltaggehört. Dazu gehört die Weiterbildung von Lehrern ebenso wie zumBeispiel ein gemeinsamer Ethik-Unterricht. Nur so können LehrerSchülern dabei helfen, andere Perspektiven einzunehmen, damit sieTeil einer freien, demokratischen Gesellschaft werden und diese nichtablehnen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell