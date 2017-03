Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen Hinterm Horizont geht's weiter Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Die Neugier der Deutschen, im Urlaub andereLänder und Kulturen zu entdecken, ist ungebrochen groß. Das zeigtsich an den wieder einmal auf einen neuen Rekordwert von 60Milliarden Euro gestiegenen Ausgaben der Bundesbürger für den Urlaubim Vorjahr. Dass sie bei ihrem Buchungsverhalten in Zeitenpolitischer Turbulenzen auch ihre Sicherheit im Auge behalten, istverständlich. Getreu dem von Udo Lindenberg formulierten Motto"Hinterm Horizont geht's weiter" schauen die deutschen Urlaubergenauer hin, wo sie die schönsten Wochen des Jahres verbringen. Zielewie die Türkei, die jahrelang ein Selbstläufer war, werden plötzlichzum Ladenhüter - zum Leidwesen der dortigen Hotellerie. DasVertrackte: Dafür trägt nicht sie die Verantwortung. Gleichzeitigzeigt sich ein neuer Trend: Die Urlauber setzen verstärkt auf eineindividuelle Reisegestaltung, suchen Ziele aus, die sonst wenigergefragt waren. So verzeichnet plötzlich Kuba ein Plus von 37 Prozent,Safaris in Namibia, Südafrika oder Kenia ein Plus von 14 Prozent. Undauch der Heimaturlaub im eigenen Land boomt. All dies ist nur zubegrüßen, denn es zeigt, dass sich die Urlauber mehr Gedanken um ihrReiseziel machen und weniger den Urlaub von der Stange buchen. Diegefühlte oder tatsächliche Gastfreundlichkeit des Ziellandes spieltdabei offenbar auch zunehmend eine Rolle. Die Abstimmung mit denFüßen ist das vornehmste Recht der Urlauber, auf indirektem WegeEinfluss in ihrem Sinne zu nehmen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell