Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Reaktionszeiten der Polizei bis zum Einsatzort Jammern auf hohem Niveau Ingo Kalischek

Bielefeld (ots) - Die Polizei in OWL ist auf Zack. Ein flüchtigerBlick auf die Reaktionszeiten mag einen anderen Eindruckhinterlassen. Doch er täuscht. Wenn Beamte nach einem Notruf 15Minuten bis zum Einsatzort brauchen, klingt das zunächst einmal viel.Dieser Wert setzt sich aber auch aus vielen kleinen, wenigerwichtigen Einsätzen zusammen. In wirklich dringenden Fällen ist diePolizei schneller da: nach Unfällen in knapp zwölf, nach Einbrüchenin knapp sieben Minuten, wie es von der Paderborner Polizei heißt.Das sind gute Zahlen. Schließlich sollten wir nicht vergessen, dassdie Polizisten bei ihren temporeichen Einsatzfahrten nicht nur denGegenverkehr, sondern immer auch ihr eigenes Leben auf's Spielsetzen. Die Gewerkschaft der Polizei nimmt die Zeiten dennoch zumAnlass, um mehr Personal zu fordern. Das ist nicht neu, aberverständlich. Denn die Anzahl aller Einsätze der Polizei in NRW stiegin den vergangenen drei Jahren um 30 Prozent. Und wer eh schon imDauereinsatz und an der Belastungsgrenze angekommen ist, der mussPrioritäten setzen. Nicht bei allen Vorfällen kann unser "Freund undHelfer" gleich schnell vor Ort sein. Und das muss er auch nicht. Werdie Reaktionszeiten der Polizei in unserer Region als zu hochabstempelt, der jammert auf hohem Niveau. Und zu Unrecht.