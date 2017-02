Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Politische Debatte um Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Private Rede mit viel Wirkung Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Stellen wir uns vor, Angela Merkel würde in denkommenden Wochen eine Privatreise nach Istanbul planen und dort inder Volkswagen Arena eine Rede vor knapp 6.000 Menschen (mehr passendort nicht hinein) über die Vorzüge des deutschen Präsidialsystemsund die westliche Demokratie halten. Auf deutsch und vorhandverlesenem Publikum. Der Aufschrei in Ankara wäre der deutschenRegierungschefin gewiss, Gegendemonstrationen ebenso. Besuche undRedeauftritte von Regierungschefs sind niemals privater Natur, das zubehaupten ist einfach nur naiv - oder aber scharfsinniges Kalkül, umdiplomatischen Verwicklungen aus dem Wege zu gehen. So muss mansicherlich auch den für Samstag geplanten Auftritt des türkischenRegierungschefs Binaldi Yildirim in der Oberhausen-Arena einordnen.Der zaghafte Appell des deutschen Regierungssprechers SteffenSeibert, Yildirim möge mit seiner privaten Visite keineinnenpolitischen Konflikte der Türkei nach Deutschland tragen, istdie diplomatisch verklausulierte gelbe Karte für die geplante Rede.Er will vor dem Hintergrund der parallel laufenden Ermittlungen gegenImame des Ditib, bei den es um den Verdacht der Bespitzelung geht,kein weiteres Öl ins Feuer gießen. Leider sind die deutsch-türkischenBeziehungen so unterkühlt wie seit vielen Jahren nicht. DasVerhältnis zur Demokratie ist unter Präsident Erdogan in der Türkeimehr als angespannt. Vor diesem Hintergrund wird der AuftrittYildirims im Oberhausen alles sein - nur nicht privat.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell