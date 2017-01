Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Nitratbelastung Fehler im System Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Die Landwirtschaft steckt in der Klemme: Um amMarkt bestehen zu können, müssen Landwirte möglichst viele billigeLebensmittel produzieren. Das funktioniert jedoch nur mit derMassentierhaltung, dem Ausgangspunkt der Überdüngung, die wiederumzur Grundwasserverschmutzung führt. Deshalb steht für viele, nichtzuletzt auch für das Bundesumweltministerium fest, wer die Schuld ander Umweltmisere trägt und für die Gesundheitsgefährdung derBevölkerung verantwortlich ist - die Landwirte. Diese kurzsichtigeAnalyse der schlechten Wasserqualität aufgrund hoher Nitratwerte wirdjedoch nicht für eine Verbesserung der Wasserqualität sorgen, sondernlediglich die ideologisch aufgeladene Debatte anheizen, in derLandwirte die Rolle des Prügelknaben übernehmen. Jeder Bürger, dermöglichst billig Fleisch, Eier, Milch und andere landwirtschaftlicherzeugte Lebensmittel kauft, trägt eine Mitschuld, auch wenn er nichtwie ein Landwirt auf dem Trecker sitzt und Gülle ausfährt. SolangeVerbraucher nicht mehr Geld in gutes Essen investieren und mehr Wertauf qualitativ hochwertige Lebensmittel legen, wird sich an derProduktion von Lebensmitteln in der immer industrieller werdendenLandwirtschaft samt Massentierhaltung nichts ändern. Und damit auchnichts an der Wasserqualität. Deshalb reicht es nicht aus, wenn dasBundesumweltministerium im Nitrat-Bericht für die EU-KommissionSchuldige benennt, aber nicht mal ansatzweise an den Fehlern imSystem arbeitet.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell