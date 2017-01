Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Neues Sicherheitskonzept von Innenminister de Maizière Bund fordert Länder heraus Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Der Bundestagswahlkampf ist endgültig eröffnet.So könnte man die Triebfeder des Konzepts von BundesinnenministerThomas de Maizière (CDU) umschreiben, die ihn bewogen haben dürfte,ein neues Konzept zur Inneren Sicherheit des Bundes vorzulegen. Ineinem Artikel für die FAZ holt der sonst nicht gerade für laute Tönebekannte Bundesinnenminister zum großen Rundumschlag aus, mit dem erden Kampf gegen den internationalen Terrorismus in Deutschlanderfolgreicher machen möchte. Ein stärkeres Bundeskriminalamt (BKA),die Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten einerBundesbehörde, der Ausbau der Bundespolizei sowie mehrEinsatzmöglichkeiten der Bundeswehr für die Sicherstellung derSicherheit im Inland sind die wichtigsten Punkte. Und so ganznebenbei hätte sich de Maizière zum einflussreichsten Innenministerder deutschen Nachkriegsgeschichte gemacht. Ganz im Ernst: WasDeutschland jetzt braucht, ist eine schlagkräftigeSicherheitsarchitektur, die sofort und so effektiv wie möglichfunktioniert. Entscheiden wir uns dafür, gerade in diesen sosicherheitssensiblen Zeiten komplette Sicherheitsbehörden des Bundesneu aufzubauen, produzieren wir ein Sicherheitsvakuum, das für alleinternational agierenden Terroristen eine Einladung ersten Rangeswäre, sich das Territorium der Bundesrepublik als potenziellesAnschlagsziel auszusuchen. Kein Wunder, dass aus zahlreichen, auchCDU-geführten Ländern wie Hessen, aber auch aus Nordrhein-Westfalen,heftiger Widerstand zu de Maizières Plänen kommt. Die föderaleSicherheitsstruktur in Deutschland hat sich im Prinzip bewährt, siefördert Kenntnisse zutage, die einen wirkungsvollen Kampf gegenterroristische Kräfte entfalten kann. Das haben die Polizeikräfte derLänder über viele Jahre bewiesen. Allerdings: Der Datenaustauschzwischen allen Sicherheitsbehörden muss besser und vor allemschneller werden. Daran zu arbeiten, wäre auch oberste Pflicht desBundesinnenministers. Wir brauchen keinen zentralistisch geführtenPolizeistaat, sondern eine föderale Sicherheitsarchitektur, dieflächendeckend gut vernetzt arbeitet und professionell reagiert, wennGefahr im Verzuge ist. Das hat der Fall Anis Amri mit Nachdruckbewiesen. Das sind die Hausaufgaben, die nun zu erledigen sind.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell