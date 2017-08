Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Neuer Skandal in der Bundeswehr Entgleisungen Dirk-Ulrich Brüggemann

Bielefeld (ots) - Die Bundeswehr kommt nicht zur Ruhe: Jetzt sorgtdie sagenumwobene Elite-Truppe Kommando Spezialkräfte für dennächsten Skandal. Bei der Verabschiedung eines Kompaniechefs derkampferprobten Spezialisten soll es bizarre Spiele und rechtsradikaleVorfälle gegeben haben. Sogar eine Freundin eines beteiligtenSoldaten soll für den scheidenden Offizier als "Hauptpreis" fürgemeinsame Rotlicht-Spielchen im Zelt in der Nähe von Stuttgartausgelobt worden sein. Die Ermittlungen in der Truppe werden zeigen,was wirklich passiert ist. Sollten sich die Entgleisungen auch nurteilweise bewahrheiten, werden die beteiligten sogenanntenElitesoldaten wohl ihren Rock ausziehen müssen. Für immer, und dasist auch richtig so. Erschreckend, dass nach denrechtsextremistischen Vorfällen um Oberleutnant Franco A. einigeSoldaten immer noch nicht gelernt haben, dass der Nazigruß in derTruppe wirklich nichts verloren hat. Dass zur gleichen Zeit dieVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Hamburg mit derAufarbeitung der Tradition in der Bundeswehr begonnen hat, istlöblich. Die Truppe muss sich deutlich von der Wehrmachtdistanzieren. Die dreihundert Workshop-Teilnehmer aus denStreitkräften müssen den schwierigen Prozess über eineNeuformulierung des 1982 ergangenen Traditionserlasses anstoßen. Dasist keine leichte Aufgabe und in wenigen Wochen nicht bewältigt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell