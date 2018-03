Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar NRW richtet Sonderdezernat für Senioren ein Schamlos ausgenutzt Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Gerade hat in Köln ein Prozess gegen Betrügerbegonnen, die ältere Menschen erpresst haben sollen. DerAnklageschrift zufolge riefen die jungen Männer als falschePolizeibeamte an und gaukelten vor, es lägen türkische Haftbefehlewegen Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Gegen Auszahlungeiner Kaution könnte man die Auslieferung verhindern. Obwohl diePolizei schon jahrelang vor solchen Betrugsfällen warnt, obwohl diemediale Aufmerksamkeit für die perfiden Tricks gestiegen ist, fallenSenioren immer noch auf sie herein. Oft ärgern sie sich anschließendso darüber, dass sie sich schämen, den Fall zur Anzeige zu bringen.Für Schamgefühle gibt es jedoch keinen Grund. Schämen sollten sichdiejenigen, die Hilfsbedürftigkeit oder Treuherzigkeit teilshochbetagter Menschen ausnutzen. Insofern ergibt es Sinn, dass dieNRW-Regierung jetzt ein zusätzliches Seniorendezernat bei derStaatsanwaltschaft Bielefeld einrichtet. Gibt es doch auf anderenKriminalitätsfeldern längst ähnliche Fachabteilungen. Obwohl dieErmittlungen häufig zäh ausfallen, registriert man bundesweitkleinere und größere Erfolge. So hat das Landgericht Hamburg jüngsteinen Trickbetrüger ins Gefängnis geschickt. Die Richter befandeneinen lokalen Strippenzieher des banden- und gewerbsmäßigen Betrugsin 40 Fällen für schuldig. Die verhängten zwölfeinhalb Jahre Haftdürften eine abschreckende Wirkung erzielen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell