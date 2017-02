Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar NRW-CDU und ihr Wahlkampf mit der inneren Sicherheit Überdreht Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Mit ihrem Wahlprogramm hat es die SPD ihrempolitischen Gegner an einer Stelle ziemlich leicht gemacht. Konzeptezu Sicherheitsfragen, zur Terrorabwehr und angehängte Versprechen zuNeueinstellungen bei der Polizei tauchen erst irgendwo auf denhinteren Seiten des "NRW-Plans" auf. Da geht die CDU forscher voran,zumindest in der Form: Innere Sicherheit steht bei ihr ganz vorne,Kapitel eins, großer Umfang. Wer sich den NRW-Trend der jüngstenUmfrage ansieht, entdeckt bei all den schlechten Werten für dienordrhein-westfälische CDU einen kleinen Trost für ihren VorsitzendenArmin Laschet. Während sie auf dem Gebiet Soziales weit hinter derSPD liegt, konnte die Partei ihr traditionelles Hoheitsgebietverteidigen: Was die innere Sicherheit angeht, vertrauen nach derBefragung immerhin 40 Prozent der CDU und nur 25 der SPD. Führt mansich vor Augen, was in der letzten Legislaturperiode so alles imRessort des NRW-Innenministers schiefgelaufen ist, überrascht dasErgebnis kaum. Laschet nimmt es mit Recht zum Anlass, jetzt richtigaufzudrehen. Der Verlockung, sich mit Floskeln wie "Null Toleranz fürKriminelle" zu profilieren, konnte er indes nicht widerstehen. Damiterweckt er den Eindruck, als habe Rot-Grün nicht alles für dieSicherheit der Bürger getan, als nehme die Landesregierung Straftatenauf die leichte Schulter. Die CDU sollte aufpassen, dass sie mitihren Parolen nicht Wahlkampf für die AfD macht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell