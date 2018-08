Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Ministerpräsident Laschet bleibt der Ruhrtriennale fern Falsches Signal Stefan Brams

Bielefeld (ots) - Kunst muss frei sein. Sie muss, auch wenn siestaatlich gefördert wird, mit den ihr eigenen ästhetischen Mittelnfrei die Welt ergründen können - und diese sind eben nicht immerpolitisch korrekt, sondern auch abwegig, sperrig, unbequem,aufrüttelnd, berührend, verstörend und schon gar nichtparteipolitisch kompatibel. Nur wenn Kunst sich quer zu den Dingenstellen kann, dann gewinnt sie überhaupt Relevanz, dann ist sie inder Lage, uns neue Sichtweisen und Sehgewohnheiten zu eröffnen undunser Denken zu erweitern. Gerade ein Festival wie die Ruhrtriennale,das 2002 gegründet und seitdem durchaus großzügig gefördert wurde,lebte bisher davon, dass es seinen jeweiligen Intendanten Frei- undSpielräume eingeräumt hat, international renommierte Künstler insRuhrgebiet zu holen, die sich mit ästhetisch anspruchsvollenInszenierungen eben auch in die politischen, gesellschaftlichen,kulturellen Diskurse und Verhältnisse eingemischt haben. Genau dassollte auch in Zukunft so bleiben. Insofern ist es mit einigemBefremden zu beobachten, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet(CDU) nun dem Festival fernbleibt, weil dessen neue IntendantinStefanie Carp die schottische Band Young Fathers eingeladen hat. Diesteht der Israel-Boykott-Bewegung BDS nahe, die seit 2005 existiert,aus rund 150 zivilgesellschaftlichen palästinensischen Gruppenbesteht und unter anderem zum zweifelhaften Boykott israelischerWaren aufgerufen hat. Ja, es war falsch gerade in diesem Land, in demeinst mit dem Boykott jüdischer Geschäfte die Entrechtung der Judenund der Holocaust begannen, mit einer gewissen Arglosigkeit die Band- die allerdings nie durch antisemitische Texte aufgefallen ist -ein-, aus- und wieder einzuladen, bis diese schließlich selbstabsagte. Auch dass Carp die anstelle des Konzerts angesetztePodiumsdiskussion über die Freiheit der Kunst eher unglücklichbesetzt und auf den Sabbat - also den jüdischen Ruhetag - gelegt hat,war wenig geschickt, ist aber noch lange kein Grund, sie generellunter Antisemitismus-Verdacht zu stellen. Aber genau das Geschäftbetreibt Laschet mit, der mit seiner Ansage, nun gar keineVeranstaltung des Festivals besuchen zu wollen, indirekt unterstellt,dass die gesamte Ruhrtriennale politisch kontaminiert sei. Das aberist nicht der Fall. Die Reaktion des Ministerpräsidenten istüberzogen und diskreditiert das Festival. Er hätte besser selbst ander Debatte über die Freiheit der Kunst teilgenommen, statt ein solchfalsches Signal in Sachen Kunstfreiheit zu setzen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell