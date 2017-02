Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Landeswahlversammlung der NRW-AfD Hang zur extremen Rechten Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Bürgerlich. Freiheitlich. Konservativ. So sehensich viele Mitglieder in der nordrhein-westfälischen AfD, so hat esder größte Landesverband der Alternative für Deutschland bei derLandeswahlversammlung in Essen auf ihre Plakate geschrieben. Jetztzieht sie mit jemandem in den Bundestagswahlkampf, der eindeutignationalistische Töne anschlägt. Martin Renner steht sogar für denCo-Landesvorsitzenden Marcus Pretzell zu weit rechts. Im Wahljahrmüht man sich jedoch angestrengt um Geschlossenheit. Angesprochen aufdie Dresdner Rede des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke, die Rennerzwar im Ton schräg, sonst aber ziemlich gut fand, rettete Pretzellseinen Rivalen sogar vor unangenehmen Journalistenfragen. Zu Höckesei ja inzwischen "alles gesagt". Zumindest in der Form habe Rennerallemal mehr zu bieten. Ähnlich eloquente nationalistische Beiträgewie der AfD-Mitbegründer lieferten Kandidaten auf weitereaussichtsreiche Platzierungen, die eine grundsätzliche Zusammenarbeitmit der extremen Rechten auf Nachfrage nicht ausschließen wollten.Der Bewerberin Sonja Schaak, die keilte wie auf einerPegida-Kundgebung und Pretzell die Verantwortung für "Spaltungskrise"der NRW-AfD zuschrieb, jubelte man aus einigen Blöcken laut zu. Inder Halle wie auf den Fluren des Essener Messegeländes herrschte einzweifelhafter Umgangston jenseits der Grenzen des Respekts. EinzelneDelegierte warfen sich gegenseitig Lügen und Feigheit vor. Manche,die politisch offenbar schnell nach oben wollen, zeigten sichverärgert, weil Pretzell ihre Erwartungshaltung enttäuscht hat. DerKandidat Renner dürfte die Wünsche der Nationalisten in der AfDerfüllen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell