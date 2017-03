Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Kriminalität in NRW Jenseits der Wahlkampf-Polemik Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Die Sicherheitslage im Land, die Angst derMenschen vor Kriminellen und deren Taten sind zu einem Hauptthema imNRW-Landtagswahlkampf geworden. Klar, dass der Bericht desInnenministers auf größeres politisches Interesse stößt als inanderen Jahren. Während der Minister vor allem die positiven Zahlenund Erfolge der polizeilichen Ermittlungsarbeit herausstreicht undsie als Erfolge seiner Arbeit verkauft, lässt die Opposition keingutes Haar an der Entwicklung. Weil es politisch in den Kram passt,wird gleich die ganze Statistik als "Dokument des Scheiternsrot-grüner Innenpolitik" bezeichnet, so der CDU-Innenpolitiker TheoKruse. Sinnvoller ist es, einen sachlichen Blick auf den Bericht desMinisters zu werfen. Denn das Zahlenwerk enthält Licht und Schatten.Es ist erfreulich, dass nach dem besorgniserregenden Anstieg derEinbrüche in den vergangenen Jahren der Trend hier offenbar gedrehtwerden konnte. Die Zahlen gingen 2016 spürbar zurück, und dieEntwicklung setzt sich augenscheinlich 2017 fort. Dass nicht einmalbei jedem fünften Einbruch Tatverdächtige ermittelt werden können(noch weniger von ihnen können später verurteilt werden), zeigt, dassdie Polizei trotz des erfreulichen Rückgangs der Delikte weitergefordert ist. Besorgniserregend ist die Entwicklung bei Gewalttatenund Sexualdelikten. Vor allem bei letzteren ist der Anstieg soauffallend, dass eine intensivere Beschäftigung mit dem Thema nottut.Zumal niemand weiß, wie hoch die Dunkelziffer bei diesen schlimmenStraftaten ist. Denn immer noch trauen sich viele Frauen nicht,sexuelle Gewalt, die ihnen angetan wurde, bei der Polizei anzuzeigen- vor allem dann nicht, wenn sich die Gewalt in der Familie abspielt.Insgesamt 49.000-mal schlugen Gewalttäter zu. Die Zahl derKörperverletzungen ist mit 130.000 auf eine neue Rekordhöhegeklettert. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist mit 8,6 Prozenterschreckend - auch wenn die Aufklärungsquote in diesem Bereich mit87,3 Prozent vergleichsweise hoch ist. Die Zahlen sind Hinweise aufeine zunehmende Verrohung der Gesellschaft. Um diesem Trendentgegenzutreten, bedarf es weit mehr als einer Wahlkampfdebatte uminnere Sicherheit.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell