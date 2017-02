Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Krankenhäuser profitieren vom Wahlkampf Milliardenspiele Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Der Wahlkampf in der Demokratie hat seineeigenen Gesetze. So überrascht es nicht, dass (nicht nur) in NRW indiesen Wochen ein Milliardenprogramm das andere jagt. Zwei MilliardenEuro für die Sanierung von Schulen, zwei Milliarden fürKrankenhaus-Investitionen, ein bislang noch unbekannterMilliardenbetrag für die Beitragsfreiheit der Kernzeiten inKindertagesstätten. Die Landesregierung will ordentlich Geld unterdie Leute bringen. Da möchte auch die CDU nicht nachstehen. IhrGesundheitspolitiker Karl-Josef Laumann will sechs Milliarden Euroheraushauen, um beitragsfreie Kindergärten in ganz Deutschlandeinzuführen. Sei's drum. Den sanierungsbedürftigen Schulen und denunter einem Investitionsstau leidenden Krankenhäusern in NRW soll esegal sein. Wenn sie auf diese Weise zu den dringend notwenigenFinanzmitteln kommen, ist das am Ende gut so. Dabei erscheint das vonder Landesregierung erdachte Modell der Kreditfinanzierung über dieNRW-Bank durchaus sinnvoll. Das Land, wegen der Schuldenbremse nichtmehr zu großen Investitionszuschüssen in der Lage, muss "nur" Zinsund Tilgung finanzieren. Die großen Investitionssummen kommen von derNRW-Bank. Für die unter Geldnot leidenden Kliniken könnte es derKönigsweg sein, schnell bessere Hygiene, mehr Datensicherheit odermodernere Notmedizin zu erlangen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell