Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Kinderarmut in Deutschland Abseits des Aufschwungs Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Es handelt sich schon fast um eine Binse,trotzdem scheint die häufig aufgeführte Weisheit bislang nur seltendurchzudringen: Gibt man finanziell benachteiligten Kindernfrühzeitig eine faire Chance, schaut man außerdem genau hin, wie siein ihren Familien aufwachsen und zeigt ihnen zusätzlich integrativeBildungsangebote auf, zahlt sich das eines Tages aus. Natürlich kaumin nur einer Legislaturperiode, ziemlich gewiss aber über eineGeneration gesehen. In Deutschland lebt jedes fünfte Kind vonstaatlichen Transferleistungen, also in einer armen Familie. Als armgelten Haushalte, deren Einkommen weniger als 60 Prozent dessogenannten bedarfsgewichteten mittleren Nettoeinkommens beträgt. Jenach Studie gilt in NRW jedes vierte bis fünfte Kind als arm. Derwirtschaftliche Aufschwung ist kühl und hart an diesen Jungen undMädchen vorbeigezogen. Oft bleiben ihnen selbst die einfachstenWünsche verwehrt. Man darf darin ruhig eine Schande sehen. Sogar dieFDP hat das inzwischen erkannt und hat deshalb einen - zumindest fürden Anfang - ganz vernünftigen Vorschlag gemacht. Über ein"Kindergeld 2.0" wirbt sie für Bildungszugänge undChancengerechtigkeit; Kinder in Deutschland sollen mit den gleichenAnsprüchen leben. Wenn bei Normalverdienern schon ab dem zweiten Kinddas Risiko steigt, Sozialleistungen beantragen zu müssen, läuft etwasgewaltig schief. Insofern sollten die politischen Konzepte, diederzeit auf dem Tisch liegen, auf eines hinauslaufen: eineKindergrundsicherung.