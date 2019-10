Bielefeld (ots) - Karl-Josef Laumann ist für seine sozialeGrundüberzeugung bekannt. Jetzt hat der NRW-Arbeitsminister denFinger in eine Wunde gelegt, die trotz vieler Lippenbekenntnisse derPolitik in den vergangenen Jahren nach wie vor stark blutet. ÜberWerksverträge mit Subunternehmen werden in der Fleischindustrietausende von Arbeitnehmern hemmungslos ausgebeutet. Und dieAusbeutung droht längst auf andere Branchen, etwa die derPaketauslieferer, überzugreifen. Dabei beschränken sich dieMissstände nicht nur auf die Arbeitsbedingungen. Auch dieWohnverhältnisse der oft aus Rumänien, Polen oder Bulgarienstammenden Werkvertragsarbeiter sind häufig prekär und manchmal mehrals das. Kommunen wie Rheda-Wiedenbrück (hier sind 5.400 von 48.500Einwohnern Rumänen, Bulgaren oder Polen) oder Herzebrock-Clarholz(1.155 Rumänen, Bulgaren oder Polen bei insgesamt 16.700 Einwohner)können davon ein Lied singen. Unter die Zuständigkeit derArbeitsschutz-Kontrolleure fallen die Wohnungen aber nur, wenn sieWerkswohnungen sind. Werden die südosteuropäischen Wanderarbeiter,die von manchen Sozialwissenschaftlern längst als die modernenSklaven unserer Zeit bezeichnet werden, in Privatwohnungenuntergebracht, haben die Arbeitsschutz-Kontrolleure keinen Zutritt.Minister Laumann hat recht, wenn er sagt, dass der Staat hier langeweggeschaut hat. Mit mehr Betriebskontrollen und Hilfsangeboten fürdie Ausgebeuteten versucht er nun, der Missstände Herr zu werden. DieAussichten dafür aber sind eher gering. Oftmals wehren sich dieBetroffenen nicht gegen die Ausbeutung, weil der schlechte Lohn, densie von den Subunternehmern der Fleisch-Industrie erhalten, immernoch besser ist als der Lohn in ihren Herkunftsländern. Und dieStrafen, die den Unternehmen drohen, zahlen diese meist aus derPortokasse. Um wirklich an die Wurzel des Übels zu gelangen, muss derrechtliche Rahmen für die Beauftragung von Subunternehmen engergefasst werden. Denn es kann nicht sein, dass die Fleischunternehmerweiter die Verantwortung für untragbare Arbeitsverhältnisse auf dieSubunternehmen abschieben können, obwohl sie finanziell davon ebensoprofitieren wie die Subunternehmen selbst.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell