Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Kanzlerin vor der Hauptstadtpresse Merkels Verantwortung Dieter Wonka, Berlin

Bielefeld (ots) - Deutschland ist zu einer Kanzlerinnendemokratiegeworden. Selten wird das so deutlich wie an dem Tag, da dieCDU-Vorsitzende und Regierungschefin sich die Zeit nimmt, um mit denHauptstadtkorrespondenten für 90 Minuten über ihre Politik zuplaudern. Einmal jährlich besteht die klitzekleine Chance, abseitsder vorgedachten und vorformulierten Kanzlerinnensätze etwas aus derpolitischen Werkstatt zu erfahren. Und Jahr für Jahr ergibt sich diegleiche beinah niederschmetternde Bilanz: Egal welche Themenangeschnitten werden, gleichgültig, wie unklar ihre Antworten sind,am Ende überwiegt der Eindruck, dass es schon irgendwie laufen wird.Nach Terminen wie diesen kann man den abgeschlagenenSPD-Herausforderer verstehen. Es ist wohl aussichtsreicher, einenPudding an die Wand zu nageln, als Angela Merkel im Wahlkampf in dieBredouille zu bringen. Unverständlich ist die Jammerei von Schulz,dass daran Merkel, die Medien oder andere dunkle Mächte schuld seien.Denn zum Duell mit Merkel gehören immer zwei. Schulz hätte wissenmüssen, dass man von Anfang an kämpfen muss, um eine Chance zu haben.Stattdessen startete er mit der Beschreibung möglichst vielerGemeinsamkeiten mit der Chefin im politischen Ring. Kritik amunklaren Kurs, an falschen Weichenstellungen erfährt Angela Merkelseit Jahr und Tag nur noch in kleiner werdenden homöopathischenDosen. Diese Kanzlerin hat die politische Republik in ihrer Fähigkeitzum kritischen Diskurs mehr verändert als Helmut Kohl. Die CDU hatAngela Merkel zu einem Club der mitlaufenden Weggefährten gemacht.Sie fertigt ihre Mitstreiter in jedweder Koalition ab. Sie ist aberauch in ihrer unprätentiösen Art und Weise eine Wohltat gegenüberBrandstiftern wie Donald Trump oder Alexander Gauland. Gelöst istdeswegen noch nicht viel. Es klemmt bei der Integration, Europazerfasert, die Weltlage bleibt in Aufruhr, die Klimaschutzziele sindin weite Ferne gerückt. Viele andere offene Fragen schleppt dieKanzlerin mit sich herum. Dazu gehört das "Wie" einer auch zukünftiggerechten Rente, der überfällige Schub bei der Digitalisierung, dieDefizite bei der Bildung, die vertane Chance zu mehr sozialerGerechtigkeit. Daran trägt auch Angela Merkel ihren Teil derVerantwortung. Aber am Ende bleibt wieder mal der Eindruck, dieanderen sind offenbar nicht wirklich überzeugender. So ist die Lage.