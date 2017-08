Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Kampf gegen Salafisten und radikale Islamisten Einfache Lösungen gibt es nicht Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Abschieben oder, wenn das nicht sofort geht, inAbschiebehaft nehmen - in Zeiten, in denen die von radikalenIslamisten ausgehende Terrorgefahr groß ist, haben einfache LösungenKonjunktur. Leider aber ist die Wirklichkeit komplizierter. DieZahlen, die der neue Düsseldorfer Innenminister Herbert Reul (CDU)jetzt zur Salafismus-Szene in NRW vorlegte, zeigen es. MitInstrumenten des Ausländerrechts - nichts anderes sind Abschiebungenund Abschiebhaft ja - gegen radikale Salafisten und insbesondere diesogenannten Gefährder unter ihnen vorzugehen, führt jedenfalls - wennüberhaupt - nur teilweise zum Ziel. Fast die Hälfte aller Salafistenund sogar zwei von drei Gefährdern, also Personen, von denen nachEinschätzung der Polizei die Gefahr einer terroristischen Gewalttatausgeht, sind deutsche Staatsbürger, auf die das Ausländerrecht garnicht angewendet werden kann. Wohin sollte man sie auch abschieben?Offenbar erfolgt die Radikalisierung gewaltbereiter Muslime inDeutschland. Hier, mitten in der deutschen Gesellschaft, muss deshalbauch die Prävention ansetzen. Da ist den Grünen im DüsseldorferLandtag nur beizupflichten. Dass auch der neueNRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) und sein Kollege HerbertReul neben polizeilichen Maßnahmen Prävention für außerordentlichwichtig im Kampf gegen die Ursachen der Radikalisierung jungerMuslime halten, lässt hoffen. Auch hier aber müssen den Worten jetztTaten folgen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell