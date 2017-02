Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Kampf gegen Cybermobbing Wegsehen ist keine Option Tobias Hanraths

Bielefeld (ots) - Dann leg das Handy halt weg." Das denken vieleErwachsene, wenn sie das Wort Cybermobbing hören. Wer auf Whats- appbeleidigt und auf Instagram ausgelacht wird, geht halt nicht hin.Doch wer solche Ratschläge gibt, versteht nicht, wie Kinder undJugendliche heute mit dem Internet umgehen - und weiß deshalb auchnicht, was Mobbing dort bedeutet. Denn Wegsehen ist für Kinder undJugendliche schlicht nicht möglich. Zu tief sind das Smartphone unddie damit verbundenen Netzwerke inzwischen in ihr Leben integriert.Für Erwachsene ist das kaum nachvollziehbar. Wer nicht mit dieserForm von Internetnutzung aufgewachsen ist, empfindet das ständigeStarren auf den Touchscreen als soziale Verkümmerung. Tatsächlich istes aber das Gegenteil: Das Internet ist für jüngere Generationenkeine abstrakte Technologie - sondern einfach Teil des Alltags undein Aufenthaltsort wie jeder andere. Der Blick aufs Gerät ist nichtnur Zeitvertreib, sondern Kommunikation. Deshalb ist es für Kinderund Jugendliche auch kein bloßes Ärgernis, wenn sie im Internetbedroht oder beleidigt werden, sondern eine echte Katastrophe mitschwerwiegenden Folgen. Erwachsene können das verstehen oder nicht,gut finden oder nicht, aber ändern werden sie es nicht mehr. WerOpfern von Cybermobbing helfen will, muss das Problem deshalb ernstnehmen und entsprechend reagieren. Das gilt für Eltern und Lehrerwie für den Gesetzgeber und die Plattformbetreiber. Denn natürlichbraucht der Kampf gegen Mobbing und Hetze viel Vorsorge undZivilcourage, viel Sensibilität und reichlich offene Ohren. Aber erbraucht eben auch kompetente Ansprechpartner bei der Polizei. Erbraucht Gesetzgebung und Rechtsprechung, die das Internet und seinespezifischen Herausforderungen von Anfang an mitdenkt. Und er brauchtUnternehmen mit Haltung, die sich nicht mehr dahinter verstecken, nurAnbieter einer Plattform zu sein, ohne Verantwortung für die Inhalte.Denn Facebook und Co. sind zwar gerne ganz vorne dabei, wenn es umSonntagsreden und Initiativen gegen Mobber, Trolle und Hetzer geht.Wenn es ans Eingemachte geht - also ums Löschen, ums Sperren undModerieren, um alles was Zeit und Geld kostet - behandeln dieUnternehmen ihre Plattformen aber oft doch wieder so, als seien sienur Zeitvertreib und Spielplatz. Dabei sind sie genau das eben nichtmehr.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell