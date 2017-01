Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Innere Sicherheit Mehr Anspruch, weniger Reflex Christian Geisler

Bielefeld (ots) - Reflexe - was sich im Sport für beispielsweiseTorhüter als elementar herausstellt, ist für Politiker in der Regelein Armutszeugnis. Der laute Ruf nach Fußfesseln, Videoüberwachung imöffentlichen Raum oder Inhaftierungen von Gefährdern wirktüberkandidelt und aktionistisch. Der Ertrag für die InnereSicherheit: Überschaubar - tendiert gegen Null. BundesinnenministerThomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD)scheint es mit ihren Forderungen nach zunehmender Überwachung mehr umihre politische Außenwirkung zu gehen, als um die Sicherheit einerNation. Wer hat die Lufthoheit am Bildschirm? Darauf kommt es imWahljahr 2017 schließlich an. Oder etwa nicht? Sowohl Maas' als auchde Maizières Argumentationen erwecken den Anschein, als hänge dieInnere Sicherheit des Landes allein von der Durchführung ihreraufgeführten Maßnahmen ab. Fußfessel, Gewahrsam, Videoüberwachung -inwiefern einzelne Vorkehrungen präventiv überhaupt Sinn ergeben odergar rechtlich umzusetzen sind, scheint dabei Nebensache zu sein. EinBeispiel: Mit der flächendeckenden Aufstellung von Videokameras wirdGeorge Orwells fiktiver Roman "1984" plötzlich ganz aktuell. Was abersoll sich dadurch ändern? Überwachungskameras können sehr wohl dabeihelfen, bereits begangene Verbrechen aufzuklären, ein präventiverEffekt ist aber nur bedingt festzustellen. Was wäre denn passiert,wenn der Weihnachtsmarkt in Berlin zur Zeit des Terroranschlags perVideo überwacht worden wäre? Wäre der Angriff nicht durchgeführtworden? Wohl kaum. Hätte es weniger Verletzte und Todesopfer gegeben?Sicher nicht. Wäre Anis Amri eher gestellt worden? Vielleicht. Hättesich die Gewissheit der stetigen Überwachung auf die Stimmung auf demWeihnachtsmarkt ausgewirkt? Durchaus möglich. Natürlich ist nachBerlin der Schrei nach mehr Sicherheit, die Forderung nachVideoüberwachung, Fußfesseln und Co. groß. Aber zu welchem Preis? Dasalles geht auf Kosten der Privatsphäre. Zweifelhaft, ob das denMenschen eine ständige Überwachung an allen Orten wirklich wert ist.Die öffentliche Debatte muss anspruchsvoller werden. Vor- undNachteile einer jeder Maßnahme sollten gründlich abgewogen werden.Reflexartige Forderungen sind Fehl am Platz.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell