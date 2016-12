Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Hilfe für Rückkehrer Alternative zur Abschiebung Marina Kormbaki, Berlin

Bielefeld (ots) - Deutschland ist kein Auswanderungsland. Daranändert auch die Zahl von 54.000 staatlich geförderten Rückreisenabgelehnter oder ausreisewilliger Asylbewerber nichts. Die Zahl wurdevon Politik und Öffentlichkeit mit einiger Verwunderung aufgenommen,was wiederum verwunderlich ist. Denn weder ist sie angesichts desZuzugs von Asylbewerbern besonders hoch. Noch vermag ihreZusammensetzung zu überraschen: Die meisten Rückreisen führten in dienahegelegenen Länder des Westbalkans und in eine zwar kriselnde, abervergleichsweise friedliche Region, aus der sich Zehntausende auf denWeg nach Deutschland machten. So dürfte das Erstaunen über die Zahlvon 54.000 Rückkehrwilligen, deren Antrag auf Unterstützung 2016bewilligt wurde, vor allem damit zu tun haben, dass es so etwasüberhaupt gibt: eine freiwillige Rückkehr. Die Asyldebatte hattezuletzt ja den Eindruck vermittelt, es gebe nur eine Art des Umgangmit ausreisepflichtigen Menschen - und zwar die erzwungeneAbschiebung. Je mehr Abschiebungen, desto besser, so der Tenor. DieMeldung über freiwillige Rückkehrer ruft in Erinnerung, dass es auchunkompliziertere, humanere und nachhaltigere Möglichkeiten zurAusreise für Menschen gibt, die nicht hier bleiben dürfen. Es istaber nicht damit getan, Menschen ein Flugticket zu kaufen, ihnen einpaar Hundert Euro in die Hand zu drücken und auf einNimmerwiedersehen zu hoffen. Diese Hoffnung kann sich vor allem dannals illusorisch erweisen, wenn der Herkunftsstaat in geografischerNachbarschaft liegt. Der finanzielle Anreiz zur Ausreise kann auchAnreiz zur Wiedereinreise sein. Deswegen wurde schon dieRückkehr-Förderung für Menschen vom Westbalkan stark gekürzt.Stattdessen etabliert sich auf dem Westbalkan allmählich einenicht-materielle, viel wichtigere Starthilfe: Hilfsorganisationen vorOrt unterstützen die Rückkehrer bei der Suche nach Wohnung,Arbeitsplatz und Schule für die Kinder. Diese Vor-Ort-Hilfe muss dieBundesregierung bei der geplanten Neugestaltung der Anreizprogrammestärker berücksichtigen. Programme zur freiwilligen Rückkehr könnennur dann nachhaltig sein, wenn die Rückkehrer daheimzufriedenstellende Lebensbedingungen vorfinden. Fluchtursachen müssenvor Ort bekämpft werden - dieser Satz ist zur Floskel geworden, wahrbleibt er trotzdem.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell