Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Halbzeitbilanz der schwarz-roten Koalition Das Dilemma der SPD Lothar Schmalen

Bielefeld (ots) - Wir trauen uns nicht mehr, die Koalition ausCDU/CSU und SPD als Große Koalition zu bezeichnen. Eine Koalition,die schon seit Monaten bei den Umfragen nur noch auf 41 bis 44Prozent kommt, sollte so nicht mehr heißen. Also nennen wir sie so,wie sie ist: Schwarz-rote Koalition, eine ganz normale Koalition auseiner größeren und einer kleineren Partei. In den Umfragen ist die"Große" Koalition also längst schon beendet - bei Neuwahlen wäre kaumnoch damit zu rechnen, dass die beiden ehemaligen Volksparteienüberhaupt noch eine Mehrheit im Bundestag hätten - geschweige denn inder Bevölkerung. Nur ein sozialdemokratisches Wunder könnte daranwirklich etwas ändern. Aber wer glaubt schon daran? Nicht einmal dertreueste Sozialdemokrat. Denn auch ihm schwant, dass der Aufbruch,den die Stimmung in den Regionalkonferenzen beim Casting derParteivorsitz-Kandidaten suggerierte, nur im Saale stattfand. In denUmfragen schlägt er sich jedenfalls nicht nieder. Und die erstenNachrichten über eine eher bescheidende Beteiligung an derMitgliederbefragung - zumindest bis zur Halbzeit der Abstimmungsfrist- lassen befürchten, dass die Mobilisierung auch innerhalb der Parteinur teilweise gelungen ist. Nur knapp 30 Prozent der 430.000Mitglieder haben bislang ihre Stimme abgegeben. Zum Vergleich: Beider Mitgliederbefragung über den Eintritt in die "GroKo" stimmtenfast 80 Prozent ab. Es scheint klar, dass die Entscheidung über denBestand der schwarz-roten Koalition über die Halbzeit der Wahlperiodehinaus bei der SPD fällt. Einer SPD, die sich gegen ihre eigentlicheÜberzeugung aus "staatspolitischer Verantwortung" noch einmal in dasRegierungsbündnis mit der Union treiben ließ. Welches Paar auch immeram Ende bei der Kür der neuen SPD-Vorsitzenden die Nase vorn hat, eswird eine Riesenverantwortung auf sich laden. Soll die SPD solange inder schwarz-roten Koalition bleiben, bis sie endgültig pulverisiertist, oder soll sie die Regierungsarbeit beenden - wohl wissend, dasses dann mit sozialdemokratischer Regierungspolitik aller Voraussichtfür lange Zeit vorbei ist? In diesem Dilemma steckt die einst stolzedeutsche Sozialdemokratie, und dennoch wird die neue Parteiführungeine Lösung finden müssen. Immerhin: Was den Briten mit ihrem Brexitnicht vergönnt ist, bei der SPD gibt es sie: die zweite Abstimmung -nämlich über die schwarz-rote Koalition. Gewinnen Scholz oderPistorius und Co, dürfte die Regierung bis 2021 Bestand haben,gewinnt eines der anderen Paare, dann eher nicht.