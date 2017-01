Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Grundwerte der Demokratie Sicherheit in Freiheit Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Drei von vier Bürgern fühlen sich in Deutschlandsicher - ein Wert, der nur auf den ersten Blick beruhigt. Wenn jederVierte sich nicht mehr sicher fühlt, dann bedarf es einersorgfältigen Beschäftigung mit den Ursachen für dieseFehlwahrnehmung. Denn eine Fehlwahrnehmung ist es - weil esDeutschland noch vergleichbar gut geht. Die Arbeitslosigkeit liegtbei nur fünf Prozent. Die Inflationsrate ist zwar leicht gestiegen,liegt aber immer noch deutlich unter zwei Prozent. DasBruttoinlandsprodukt steigt weiter, die Außenwirtschaft läuft sehrgut. Dass gleichwohl die Zufriedenheit nicht größer ist, hängt mitden Bedrohungen durch Terrorismus und organisierte Kriminalitätzusammen. Beidem wird unsere Sicherheitsstruktur derzeit nichtausreichend Herr. Der Anschlag von Berlin, die Vorgänge in Köln unddie täglichen Warnungen vor Terror lösen Sorgen aus. Dieses Gefühlfehlender innerer Sicherheit paart sich mit einer Art gefühlterwirtschaftlicher und sozialer Unsicherheit. Viele, auch ältereBürgerinnen und Bürger aus der gut situierten Mittelschicht,fürchten, Wohlstand zu verlieren, in Armut zu fallen. BeideUnsicherheiten führen noch nicht zu Panik, aber die rationaleBetrachtung hat gelitten. Daran hat die Politik ihren Anteil. DerBundesinnenminister, seine Länderkollegen und sogenannteSicherheitsexperten betonen permanent, dass absolute Sicherheit nichtgarantiert werden kann. Abgesehen davon, dass das nun wirklich eineBinsenweisheit ist: Dass die Verantwortlichen die Hoheit über dieSicherheitslage de facto zur Disposition stellen, ist erschreckend.Selbstverständlich hat der Staat für die Sicherheit der Bevölkerungzu garantieren. Das gilt auch, wenn er Anschläge nicht verhindern,Täter nicht unmittelbar überführen kann. Wenn der Staat den Bürgernerklärt, dass er deren Sicherheit nicht garantieren kann, stellt ersich selbst zur Disposition. Das muss man den Innenministern schonzurufen: Ihr könnt den Auftrag für die Sicherheit nicht zurückgeben.Die Parteien, die die Dreiviertelmehrheit vertreten, sindverantwortlich dafür, diese Sicherheit - und die soziale dazu - zuorganisieren und durchzusetzen. Sie sind auch verantwortlich dafür,dass die Bürgerinnen und Bürger auf die Feinheiten achten gegen dieleichten und zum Teil volksverhetzenden Parolen der Radikalen,Rechtsradikalen. Wenn Düsseldorfer Sonderermittler 2.200Nordafrikanern etwa 4.400 Strafdelikte zuordnen; wenn zugleich inKöln nachgewiesen wird, dass nur 0,5 Prozent der Flüchtlinge ausSyrien, aber 40 Prozent der jüngst nach Köln gezogenen Marokkaner,Tunesier und Algerier straffällig werden, die wohl gar keineFlüchtlinge sind - dann ist es Aufgabe der Verantwortungsträger, denUnterschied deutlich zu machen. Und das Problem zu lösen:Verurteilung und Ausweisung straffälliger Nordafrikaner und (!)Schutz der syrischen Flüchtlinge. Sicherheit in Freiheit - das istder berechtigte Anspruch, den die Menschen haben. Sicherheit inFreiheit ist die Maßgabe, unter der die Mehrheit die Minderheitzurückgewinnen muss. Denn: Sicherheit ohne Freiheit ist das Ende derDemokratie. Freiheit ohne Sicherheit aber auch.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell