Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Flüchtlingskosten der Kommunen Landesregierung muss handeln Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Dass Kriege in Syrien und Afghanistan,wirtschaftliche Not in Afrika und der Klimawandel Flüchtlinge nachEuropa und nach Deutschland treibt, dafür können die Städte undGemeinden nun wirklich nichts. Deshalb ist die Sicherung desLebensunterhalts und die Integration dieser Flüchtlinge keinekommunale Aufgabe. Darin kann man den Kommunalvertretern, die jetztAlarm schlagen, nur recht geben. Dass das Land die Kommunen auf einemGroßteil der Kosten sitzen lässt, zeugt von wenig Achtung vor denKommunen als wichtigem Teil der demokratischen Gesellschaft. DieLandesregierung muss handeln, muss - so wie es das von ihr selbst inAuftrag gegebene Gutachten empfiehlt - die Flüchtlingspauschaleerhöhen und die Intransparenz bei der Flüchtlingsverteilung beenden.Auch die schon 2016 eingeführte willkürliche Begrenzung auf dreiMonate bei der Erstattung der Kosten von abgelehnten, aber geduldetenAsylbewerbern muss, wenn schon nicht abgeschafft, dann großzügigergehandhabt werden. All das wäre nicht nur gerechter gegenüber denKommunen, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Zusammenhalt derGesellschaft. Denn nur eine auskömmliche Finanzierung derFlüchtlingsaufnahme vor Ort kann rechten Hetzern den Boden entziehen.