Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Fehlerhafte Lärmschutzwand behindert Bau der A 30 Rote Karte zur rechten Zeit Matthias Bungeroth

Der Neubau einer Autobahntrasse ist einkompliziertes Unterfangen. Wer wüsste das nicht besser als dieMenschen in Ostwestfalen-Lippe? Die Lückenschlüsse der Autobahnen 30und 33 sind zu echten Dauerbrennern der Infrastrukturentwicklung inder Region geworden. Die Planungen beider Projekte dauertenJahrzehnte. Nun stellt sich heraus, dass auch die Bauausführung ihreTücken hat. Ein Anbieter von Lärmschutzwänden hat laut Straßen NRWbei beiden Projekten entweder nicht im Zeitplan oder aber fehlerhaftgearbeitet. Dass das Land als Bauträger nun nach Monaten dieNotbremse zieht und dem Unternehmen wegen der Fehler beim A30-Projekt die Rote Karte zeigt, ist ein Schritt zur rechten Zeit.Denn natürlich sind auch andere Unternehmen, die am selben Projektarbeiten, indirekt von den Verzögerungen betroffen, die nichtpünktlich weiterarbeiten können. Doch was noch wichtiger ist: InZeiten reger Bautätigkeit gerade der öffentlichen Hand ist es richtigzu signalisieren, dass die Unternehmen nicht nach Belieben Aufträge"hamstern" können, um volle Auftragsbücher zu haben. Die Arbeit mussauch mit einem sauberen Qualitätsstandard erledigt werden. Nicht nur,weil es hier um die Ausgabe vieler Millionen Euro aus der Steuerkassegeht. Die Bürger und die Wirtschaft haben einen Anspruch auf dieFertigstellung der Trassen. Bauunternehmen müssen sich an Zeitpläneund Verträge halten.