Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Europäische Union schließt Handelspakt mit Japan Weltmacht Europa Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Das war keine gute Woche für den neuenMöchtegern-Weltherrscher im Weißen Haus. Beinahe sprengt er die NATO,dann benimmt er sich in Großbritannien und im Umgang mit KöniginElizabeth II. daneben, fährt ein verheerendes Echo auf seinGipfeltreffen mit Putin ein - und jetzt auch noch das: Die EUschließt ein Freihandelsabkommen mit Japan und präsentiert sich damitals besserer Anwalt von Freiheit und Grenzenlosigkeit.Selbstverständlich muss man sich mit dem Japan-Vertrag der EU nochintensiv beschäftigen. Die Frage ist zu prüfen, ob im Schatten desStreits um ein solches Abkommen mit den USA (TTIP) in dem mit JapanVerbraucherschutz- und Arbeitnehmer-Interessen in der EU ausreichendbeachtet worden sind. Machtpolitisch aber ist das Abkommen einVolltreffer in die Magengrube Trumps. Ausgerechnet Japan - imSelbstbewusstsein der USA gewissermaßen ein zusätzlicher Bundesstaat- holt die EU ins Land und akzeptiert sie damit als Weltmacht imStreit mit der anderen Weltmacht USA. Wenn stimmt, was man dazu alsHintergrund erfährt, dass es sich dabei um ein abgestimmtes Verfahreninnerhalb der Bundesregierung zwischen Finanz- und Außenministerium,Wirtschaftsministerium und Kanzleramt handelt, dann ist das ein gutesBeispiel für gutes Regieren. Wenn stimmt, dass schon bald auch mitChina, Indien, Brasilien und auch Mexiko neue gemeinsame Interessendefiniert werden, dann ist das im Blick auf einen drohendenHandelskrieg vielleicht sogar eine Chance für die Rückkehr derVernunft. Die EU zeigt ihren Bürgern in allen Mitgliedsländerngerade: Gemeinsam kann man sich gegen die Trumps und Putinsbehaupten. Jeder für sich allein dagegen ist nur Provinz, vor derweder das Weiße Haus noch der Kreml Respekt haben werden.