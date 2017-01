Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Europa und der neue US-Präsident Ein Geschenk namens Trump Knut Pries, Brüssel

Bielefeld (ots) - Die erste Woche mit US-Präsident Trump hat inder EU den Schulterschluss-Effekt verstärkt, der sich schon nach demBrexit-Votum der Briten eingestellt hatte: Noch vor dem Amtsantritthatte Trump aus seiner Verachtung für das europäische Projekt keinenHehl gemacht. Der Brexit sei eine tolle Sache, der Abgang weitererMitgliedstaaten eine Frage der Zeit. So etwas weckt das Bedürfnis,dem ahnungslosen Herrn im Weißen Haus das Gegenteil zu beweisen.Trump hat keine Gelegenheit ausgelassen, die Europäer vors Schienbeinzu treten. Er empfing das Brexit-Großmaul Nigel Farage, konnte sichnicht an den Namen des "angenehmen Herrn" erinnern, mit dem ertelefoniert hatte (Gipfel-Präsident Donald Tusk). Jetzt empfing erals ersten EU-Regenten Theresa May, Premierministerin desEU-Separatisten Großbritannien. Sorgfältiger kann man der EU kaumhinreiben, was man von ihr hält: nichts. Im Kreise der 27 anderenMitgliedstaaten hat das den Korpsgeist belebt. Auf den Sitzungen derBrüsseler Gremien herrscht Fassungslosigkeit über den Twitter- undDekrete-Unsinn in den USA. Von wegen "westliche Führungsmacht" -selbst bei notorischen EU-Quertreibern wie Ungarn oder Polen stößtTrumps Ermunterung, dem britischen Beispiel zu folgen, nicht aufResonanz. Vielmehr gibt es die Hoffnung, Trump sei, wie der BrüsselerEU-Guru Giles Merritt schreibt, "ein Geschenk an Europas verstörteund zerstrittene politische Führungsfiguren, der Kitt, den Europaseit einem Jahrzehnt entbehrt". Die Chance besteht, mit Hilfe TrumpsIgnoranz genauer zu klären, wofür man selber steht. SeineBorniertheit bei Klimaschutz, Freihandel, Menschenrechten, seinUnverständnis für Völkerrecht und internationale Kooperation stehenim Gegensatz zu den Prinzipien der Europäer. Doch wäre es verfrüht,Trump zur Schubkraft der europäischen Einigung auszurufen. Zu sehrsind die Werte auch in der EU umstritten. Ungarns Premier Orbán siehtim lauten Bruder in Washington nicht nur den gefährlichen Irrläufer.Sondern auch den Kronzeugen dafür, dass die Zukunft im egoistischenNationalismus liege. Für Deutschland und die Partner, die es anderssehen, sollte der schreckliche Mister Trump eine Ermutigung sein, denWeg in die Gegenrichtung entschlossener zu beschreiten.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell