Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Ende des Steinkohle-Bergbaus Vorbild für die Autobauer Thomas Seim

Man hätte alles schon viel früher, schnellerhaben können! Hätte man? Heute in Bottrop gehen im Beisein vonBundespräsident Frank-Walter Steinmeier 150 Jahre Steinkohle-Bergbauoffiziell zu Ende. Seit 1968, als sich die Zechen des Ruhrgebietsnach der ersten großen Kohlekrise zur RAG zusammenschlossen, kann manden Niedergang der Kohlenförderung beobachten. Bis dahin hatte siefür meist private Kohle-Unternehmer zum Teil erhebliche Gewinneabgeworfen. Dann wurde sie teuer. Für alle. Der Bodenschatz derDeutschen, der nach dem Zweiten Weltkrieg manch kleine Familieernährt und manch kleine Hütte gewärmt hatte, liegt schlicht zu weitunten, um ihn rentabel zu fördern. Jedenfalls war das so, als man2010 sein endgültiges Aus beschloss. Die Steuerzahler konnten dafürnicht mehr in Anspruch genommen werden. Heute dürfen wir vor allem imBlick auf die Herausforderungen eines um sich greifenden Klimawandelsfroh darüber sein, dass es so gekommen ist. Aber man muss auch daraufverweisen können und dürfen, welch herausragende Leistung für Friedenund Zusammenhalt in der Gesellschaft in diesem Prozess vollbrachtworden ist. Über 50 Jahre lang haben alle dafür gezahlt, dass dasschwarze Gold zu teuer gefördert wurde - ja. Damals allerdings - inden 60ern - arbeiteten über 400.000 Beschäftigte im Bergbau. Heutesind es noch wenige hundert. Es war und ist die Stärke des deutschenSozialstaats, dass er diesen gigantischen Umbau einer Industrie- undKohlegesellschaft zwar nicht ohne Konflikte und Streit, wohl aberohne Revolution oder erhebliche Unruhen schaffen konnte. Das lobenheute auch jene, die damals den Bergbau verfluchten und zum Teufelwünschten - manchmal gar glaubt man zu erkennen, dass sie mit Stolzin ihren Stimmen ihre frühere Gegnerschaft bis zur Unkenntlichkeitübertönen wollen. Es bleibt: Dieser Umbau war richtig. Er ist undwird verbunden bleiben mit vielen Namen. Einer der wichtigsten unterihnen ist Werner Müller, dem Ideengeber und langjährigenKohlestiftungschef, der schwer erkrankt ist. 150 JahreSteinkohle-Bergbau gehen zu Ende. Heute in Bottrop. Es hätte sicheralles viel schneller gehen können. Aber heute zeigen gerade dieNachfolger der Kohle, wie man aus dem Niedergang erfolgreichUnternehmens- und Investitionsgeschichte entwickeln kann. Vielleichtsollten wir das gelegentlich unserer heutigen Automobilindustrie inErinnerung rufen.