Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Einwanderungsgesetz Deutschland macht sich ehrlich Andreas Niesmann

Bielefeld (ots) - Es ist tatsächlich eine schöne Bescherung, diedie Große Koalition da kurz vor dem Weihnachtsfest angerichtet hat.Und dieser Satz ist noch nicht einmal ironisch gemeint. Mit demEinwanderungsgesetz für Fachkräfte hat die Große Koalition zurück inden Arbeitsmodus gefunden. Und nicht nur das: Sie hat auch bewiesen,dass sie noch die Kraft findet, kluge Kompromisse zu schließen unddurchzusetzen. Das ist die gute Nachricht für den Moment. Noch vielwichtiger allerdings ist die Botschaft, die über den Taghinausreicht. Deutschland bekennt sich endlich dazu, eineEinwanderungsgesellschaft zu sein. Und das Land bekommt einEinwanderungsrecht, das diesen Namen verdient. Damit endet einjahrzehntelanger Streit, der viel zu oft ideologisch und viel zuselten auf der Basis von Fakten geführt worden ist. Denn auch wennkonservative und rechte Politiker es gerne bestreiten: Einwanderunghat in der deutschen Geschichte praktisch immer stattgefunden. DasGesetzespaket zur Einwanderung und Duldung von Fachkräften trägtdieser Geschichte Rechnung: Deutschland macht sich endlich ehrlich.Es wurde höchste Zeit. Denn der Umgang mit Einwanderern ist nicht nureine Frage der politischen Kultur, sondern auch eine derwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Längst ist derFachkräftemangel zum größten Hemmschuh des deutschen Wachstumsgeworden. Und das gilt für nahezu alle Branchen. Die Zeit, in der nurhoch qualifizierte Programmierer aus Fernost gesucht wurden, istlange vorbei. Inzwischen mangelt es an nahezu allem: Ärzte,Handwerker, Bauarbeiter, Pflegekräfte - selbst LKW-Fahrer werdenknapp. Jede unbesetzte Stelle sorgt dafür, dass die deutscheWirtschaft ihre Potenziale nicht ausschöpfen kann, und kostet am EndeWohlstand. Und auch die Bevölkerung leidet: Wenn etwa Ärzte oderPflegekräfte fehlen, bekommen Patienten in Not das unmittelbar zuspüren. Das Einwanderungsgesetz bietet die Chance, dort endlichgegenzusteuern. Zahlenmäßig weit weniger bedeutend, aber mindestensgenauso aufgeladen ist die Frage der Duldung abgelehnterAsylbewerber, die in Lohn und Brot stehen. Auch dabei scheint dieKoalition einen klugen Kompromiss gefunden zu haben. Wer arbeitet,die Sprache lernt, sich an die Regeln hält, darf dauerhaft legalbleiben. Alle anderen nicht. Gut so! Wohlgemerkt: Die Debatte umMigration ist mit dem Gesetzespaket noch lange nicht vorbei.Integration ist ein mühsamer, manchmal auch schmerzhafter Prozess. Eswird Rückschläge geben. Das ist normal. Die Koalition hat keinAllheilmittel beschlossen, sondern einen Prozess in die Wegegeleitet. Mehr kann eine Regierung nicht tun. Jetzt sind die Menschenan der Reihe.