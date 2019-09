Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Deutschland steht vor einer Organspendereform Pflicht zur Entscheidung muss es geben Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Eine Mehrheit von 84 Prozent der Deutschen stehteiner Organspende positiv gegenüber. Trotzdem gibt es keinedurschlagenden Verbesserungen bei der Entwicklung der Spenderzahlen.Denn trotz großer Zustimmung haben nur 36 Prozent auch einenSpenderausweis. Die Kluft zwischen abstrakter und konkreterSpendebereitschaft ist riesig. Grund dafür ist die aktuell geltendeEntscheidungslösung, die dafür sorgt, dass viele die Frage, ob sienach dem Tod Organe spenden, vor sich herschieben. DieEntscheidungslösung sieht vor, dass Organe nach dem Tod nur entnommenwerden, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten zugestimmt hat. Liegt keineEntscheidung vor, werden die Angehörigen gefragt. Zudem werden alleVersicherten von ihren Krankenkassen alle zwei Jahre schriftlich aufdas Thema angesprochen. Ein kostspieliger Aufwand, der weder dafürsorgt, dass die Zahl der Spender steigt, noch, dass dieEntscheidungen dokumentiert werden. Es ist an der Zeit, dass dasOrganspendesystem in Deutschland als solidarischeGemeinschaftsaufgabe durch die Einführung der Widerspruchslösung auchgesetzlich eindeutig abgebildet wird. Das würde bedeuten, dass - wiein den meisten europäischen Ländern - hirntote Patienten zuOrganspendern werden, wenn sie zu Lebzeiten nicht widersprechen. ZumZwang wird die Spende dadurch nicht, auch wenn die Kritiker nichtmüde werden, das zu behaupten. Sie schüren Ängste, verbreitenUnwahrheiten und versuchen, mit Ausdrücken wie "Ersatzteillager" diedringend erforderliche und für die 10.400 Menschen auf der Wartelistelebenswichtige Reform mit Polemik zu verhindern. Der Vorstoß derDeutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie, Menschen bei derVergabe von Spenderorganen zu bevorzugen, die auch zu einer Spendebereit sind, ist deshalb genau richtig. Wir müssen offen darübersprechen, dass es dem Prinzip der Solidarität schadet, wenn sich diemeisten darauf verlassen, dass andere das tun, was sie selbst fürrichtig halten. Im Kampf ums Überleben wollen wir alle bestmöglichversorgt werden, doch die wenigsten tun auch etwas dafür, wie dasBeispiel Blutspende zeigt. Obwohl 33 Prozent der Deutschen spendenkönnten, machen das nur drei Prozent. Eine Pflicht zur Organspendedarf es nicht geben. Eine Pflicht, sich mit der Frageauseinanderzusetzen, hingegen schon, damit endlich mehr Lebengerettet werden können. Eine Debatte über eine Belohnung für dieMenschen, die nicht nur haben, sondern auch geben wollen, istüberfällig.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell