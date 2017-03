Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Deutsch-türkisches Verhältnis zerrüttet Trauerspiel Dirk Müller

Bielefeld (ots) - Vieles, was gesagt wird in diesen Tagen, wennDeutsche und Türken mit- oder besser übereinander reden, ist nurschwer zu ertragen. Entsetzlich zu beobachten, wie ein einstfreundschaftliches Verhältnis sich ins Gegenteil verkehrt. Und es warfreundschaftlich. Noch vor wenigen Jahren konnte man in der Türkeieine fröhliche Vielfalt von Möglichkeiten erleben, ein tolerantesMiteinander von Lebensstilen, Weltanschauungen, Religionen, inIstanbul zumal, aber auch in Ankara. Selbst im Südosten des Landes,der vom Kurdenkonflikt geprägten Krisenregion, war so etwas wieAnnäherung spürbar, Aussicht auf mehr Autonomie, auf gegenseitigesVerständnis. Es herrschte Begeisterung für Europa, dieEU-Mitgliedschaft wurde vielfach herbeigesehnt. Recep Tayyip Erdogan,damals in seiner ersten Amtszeit als Regierungschef, galt alssozialer Modernisierer und erfolgreicher Wirtschaftslenker,strenggläubig zwar, aber voller Achtung für Kemal AtatürksVermächtnis einer modernen Türkei: der strikten Trennung von Staatund Religion. Nur wenige Skeptiker hielten das damals schon fürstrategische Zurückhaltung, für die geschickte Tarnung einesislamisch-fundamentalistischen Machtpolitikers. Die Türkei hat sichverändert seitdem; wie sehr, kann man nicht nur daran erkennen, dasskürzlich Soldatinnen der türkischen Armee das Kopftuch zur Uniformerlaubt wurde. All das sind Bestandteile der türkischen Innenpolitik,die auch angesichts der breiten Zustimmung für Erdogan dem bewährtenGrundsatz unserer Nichteinmischung unterliegen könnten. Nun aberbetreffen diese Entwicklungen Deutschland immer heftiger. DieMissachtung von Grundrechten, die Einschränkung der Pressefreiheittrifft auch deutsche Journalisten. Die Polarisierung erfasst auchhier lebende Türken. Mit der Reaktion türkischer Regierungsmitgliederauf Absagen von Wahlkampfauftritten, dem Vorwurf "faschistischenVorgehens" an die deutsche Adresse und der Aufforderung, "Benehmen zulernen", erreicht das Trauerspiel seinen vorläufigen Tiefpunkt.Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sieht ein Ende für "die Zeitder leisen Töne" gekommen und droht, so werde die Annäherung derTürkei an die Europäische Union weiter erschwert. Das allerdings istnun eine annähernd ebenso irrwitzige Einlassung. Eine wirklicheAnnäherung an die EU ist der Türkei jahrzehntelang auch voneuropäischer Seite verweigert worden. Die Enttäuschung darüber, amausgestreckten Arm Europas auf Abstand gehalten zu werden, hat eineganze Generation von Türken geprägt. Das entschuldigt nichts, abererklärt vieles.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell