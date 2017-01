Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Debatte um Kölner Polizeieinsatz Schaden für die Grünen Von Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Die Grünen-Chefin hat sich vergaloppiert. OhneWenn und Aber. Sie wirft der Kölner Polizei vor, in derSilvesternacht weder verhältnis-, noch rechtmäßig die Sicherheit inder Stadt garantiert zu haben. Auch wenn Simone Peter diesen Vorwurfin eine Frage kleidet, hat sie ihn doch erhoben. Auch wirft sie denSicherheitsbehörden eine Art von Rassismus vor, weil die Beamtengezielt nordafrikanisch aussehende Männer festgehalten undkontrolliert hatten. Ihre Kritik, dass die Bezeichnung einer gesamtenethnischen Gruppe als "Nafris" unangemessen sei, ist jedoch richtig.Das war dumm und unüberlegt, der Polizeipräsident hat die Wortwahlinzwischen bedauert. Was aber sollen die Einsatzkräfte machen? ImVorjahr ist die Silvesterfeier in Köln zwischen Dom und Hauptbahnhofin schlimmster Weise entgleist. Als Täter verantwortlich dafür warennachweislich Horden junger Männer aus den Maghreb-Staaten. Auch wennihnen keine individuelle Schuld nachweisbar war, liegenpolizeirechtlich hinreichende Kriterien nahe, ein besonderesAugenmerk auf diese Gruppe zu legen. Nicht, weil sie Nordafrikanersind, sondern weil zahlreiche Männer dieser Personengruppe auffälliggeworden sind. Sie zu kontrollieren, war in jedem Fallverhältnismäßig. Viele Journalisten haben die Silvesternacht in Kölnbeobachtet. In keinem ihrer Berichte ist von unangemessenem Verhaltender Polizisten und Polizistinnen die Rede. Würde Frau Peter auch indieser Weise in die Bresche springen, wenn es sich umFußball-Hooligans handelte? Wenn die Fan-Truppen von Dynamo Dresdenanrücken, müssen die sich auch scharfe Kontrollen gefallen lassen,auch wenn der Einzelne vielleicht noch nie auffällig geworden ist.Wer sich in ein aggressiv auftretendes Umfeld begibt, wirdentsprechend behandelt. Zumal es in der Silvesternacht bereitsHinweise darauf gab, dass die anreisenden Gruppen von NordafrikanernUnruhepotenzial mitbrachten. Grünen-Chefin Peter schwimmt seitMonaten politisch erheblich. Es ist ihr nicht gelungen, ihrer ParteiProfil und Stimme zu geben. Mit den nicht nachvollziehbaren Vorwürfengegen die Polizei in diesem Fall wird sie nicht aus der Defensivekommen. Im Gegenteil: Sie tut sich und ihrer Partei keinen Gefallen.Gut möglich, dass sie damit einen vergleichbaren Schaden anrichtetwie Renate Künast vor vier Jahren mit dem Veggie-Day.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell