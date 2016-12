Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar CSU für verschärfte Flüchtlingspolitik Vorschlags-Inflation Ralf Müller, München

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Bielefeld (ots) - Natürlich hatten es die Christsozialen so nichtgewollt, aber der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat derbevorstehenden Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestaggehörig Aufmerksamkeit verschafft. Seit Tagen feuern dieChristsozialen einen Vorschlag zur Verbesserung der Sicherheitslageund zur Verschärfung des Asylrechts nach dem anderen ab. Die meistenVorschläge sind nicht neu. Dazu gehört auch die Forderung, an denGrenzen "Transitzentren" zu errichten, in denen jene Flüchtlingefestgehalten werden sollen, bis deren Identität geklärt ist. Und auchdie Idee, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge zurück nach Nordafrikazu bringen, gab's vorher schon. Mit dem Berliner Attentäter habenalle diese Überlegungen wenig zu tun. Der Tunesier gelangte aufanderem Wege nach Deutschland. Derzeit deutet viel darauf hin, dassman nicht ein Gesetz hätte ändern müssen, um den Anschlag zuverhindern. Aber mit dieser Botschaft kann man in der"Es-muss-etwas-geschehen"-Stimmung keinen Blumentopf gewinnen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell