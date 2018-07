Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Bessere Bedingungen für die Pflege Motivation Dirk Müller

Bielefeld (ots) - Es ist eine prägende Erfahrung. Wer je krank undschwach und auf die Hilfe von Mitmenschen angewiesen war, weiß, wasHilflosigkeit mit Würde zu tun hat. Wer dann Zuwendung erlebt, diegleichermaßen professionelle Fähigkeit und Mitmenschlichkeitausstrahlt, kann sich glücklich schätzen. Man muss der übergroßenMehrzahl der Pflegekräfte in Krankenhäusern und Altenheimen dafürdanken, dass sie ihren schweren Job in einer Art und Weise ausführen,die den ihnen Anvertrauten die Hilfsbedürftigkeit erträglich macht.Menschen, die in der Pflege arbeiten, haben dafür oft eine besondereinnere Motivation. Das sollte sie nicht automatisch zur leichtenBeute für schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse unter erschwertenBedingungen machen; belastend ist ihre Tätigkeit ohnehin. Gerade inder Altenpflege haben sich die Bedingungen verschärft. Menschenwerden älter, der Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft wächst,demnächst werden die geburtenstärksten Jahrgänge mit Gebrechlichkeitkonfrontiert sein. Den Weg ins Alten- und Pflegeheim treten heute inder Regel ältere, kränkere, schwächere Menschen an, Demenz stelltneben körperlichen Einschränkungen häufiger eine Herausforderung fürdie Pflegenden dar. Wer mit und an diesen Menschen arbeitet und sichdie Freude am Beruf sowenig nehmen lässt, wie der PaderbornerAltenpfleger Ferdi Cebi, ist ein Glücksfall für die Gesellschaft. AufGlück allerdings sollte sich die Gesellschaft bei der politischenAusgestaltung der Gemeinschaftsaufgabe Pflege nicht verlassen. Unddeshalb war Angela Merkel gut beraten, Zeit als "Schatten desPflegers" Ferdi Cebi im Paderborner St. Johannisstift zu verbringen.Die Bundesregierung scheint es ernst zu meinen mit der Verbesserungder Bedingungen, unter denen Pflegende heute und in Zukunft arbeiten.Gegen ein Pflegegeld analog zum Elterngeld für engagierte Angehörige,wie es der Sozialverband VdK fordert, ist nichts zu sagen. Daseigentliche Problem löst die alimentierte Verlagerung des Problemsins Private aber nicht. Träger von Alten- und Pflegeeinrichtungensind in der Regel knallhart kalkulierende Wirtschaftsunternehmen,setzen aber im Hinblick auf ihre Beschäftigten zu oft auf derensoziales Gewissen. Die Vorstellung von Gesundheitsminister Jens Spahn(CDU), Pflegekräfte flächendeckend mit Tarifverträgen abzusichern,geht da in die richtige Richtung. Es wird mit Verweis auf dieTarifautonomie Widerstände geben und auch die Gefahr, dass einHeimplatz dann für alte Menschen und ihre Angehörigen nochunerschwinglicher wird, besteht. Hier muss der Staat seinerVerantwortung ausgleichend nachkommen. Doch Pflegende haben einenAnspruch auf berechenbare Wertschätzung. Ihrer Motivation wird dassicher nicht schaden.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell