Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Begrenzung von Managergehältern Der falsche Weg Andreas Niesmann

Bielefeld (ots) - Wenn sich Politiker parteiübergreifend einigsind, noch dazu im Wahljahr, ist Misstrauen angebracht. Wie jetztbeim Thema Managergehälter. Die SPD hat den Lohndeckel fürTopverdiener als populäres Thema entdeckt, Grüne und Linke sindsowieso dafür, und auch die Unionsspitze mag der Begrenzungseuphorienicht im Wege stehen. Trotzdem ist die Idee, die steuerlicheAbzugsfähigkeit von Spitzengehältern zu begrenzen, falsch. Undwomöglich sogar verfassungswidrig. Der Gesetzgeber maßt sich an, übergute und schlechte Betriebsausgaben zu urteilen. Das aber ist nichtseine Aufgabe. Unternehmen müssen selbst entscheiden dürfen, wie sieihre Führungskräfte entlohnen. Zugegeben: Dabei kam es in derVergangenheit zu teilweise grotesken Übertreibungen. Was vor allemfehlt, ist ein Nachhaltigkeitsfaktor, der Bonuszahlungen an denlangfristigen Erfolg eines Unternehmens koppelt. Manager hätten soeinen Anreiz, über den Tag des eigenen Ausscheidens hinaus zu denken.Da das aber im ureigensten der Interesse der Eigentümer und Aktionärewäre, sollten die sich solche Regelungen selbst verordnen. Und nichtder Staat. Will die Politik der Spaltung der Gesellschaft darüberhinaus entgegenwirken, gäbe es einen einfachen undverfassungskonformen Weg: höhere Spitzensteuern fürEinkommensmillionäre. Dafür aber fehlt der Mut.