Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Bausparkassen-Urteil Nachvollziehbar Wolfgang Mulke, Berlin

Bielefeld (ots) - Für viele Bausparer ist es mit einer gutverzinsten Geldanlage vorbei. Der Bundesgerichtshof hat dafür einwegweisendes Urteil gesprochen. Für die Betroffenen ist es zwarbedauerlich, doch ist die Entscheidung der höchsten Richternachvollziehbar. Vereinfacht gesagt: Bausparen ist zum Bauen da undnicht zum Sparen. Eine Lücke im Konstrukt der Verträge hat dasGrundprinzip des Bausparens ausgehebelt, weil es eine lang anhaltendeNiedrigzinsphase gibt. Das von den Kunden angesparte Geld kann langegut verzinst bei der Bausparkasse liegen, ohne das das bereitszugeteilte Darlehen auch abgerufen wird. Da die Bauzinsen extremniedrig sind, können sich Haus- oder Wohnungskäufer auch bei anderenBanken bedienen und das Ersparte gewinnträchtig auf Kosten derBausparkasse arbeiten lassen. Das bringt die Branche inSchwierigkeiten, weil sie die versprochenen Zinsgutschriften garnicht mehr selbst erwirtschaften können. Deshalb haben dieUnternehmen Hunderttausenden Kunden die Verträge gekündigt. DieRichter billigen dies, weil viele Kunden ihren Bausparvertragzweckentfremden. Die Bausparkassen kommen so mit einem blauen Augedavon. Moralisch verdient haben sie es nicht. Denn die Werbung derUnternehmen zielte in der Vergangenheit oft auch auf die guteVerzinsung der Spargroschen ab. Da war keine Rede davon, dass es nurum spätere Darlehen für die Finanzierung des Eigenheims geht. Es warauch keine Rede davon, sich dem Versprechen einer dauerhaft festenVerzinsung zu entziehen. Ungeschoren kommt die Branche zum Glück auchnicht davon. Denn über einen gewissen Zeitraum müssen sie für ihreRenditeversprechen auch gerade stehen, nur eben nicht ewig. Damitlässt es sich leben. Nun müssen sich auch jene Bausparer auf eineKündigung ihres Vertrages einstellen, die bislang noch nichtbetroffen sind, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.Weitere Klagen dagegen wird der BGH kaum anders entscheiden. DieKritiker der Rechtsprechung sollten sich mit dem Vorwurf einerverbraucherfeindlichen Entscheidung zurückhalten. Es waren überJahrzehnte auch die Bausparkassen, die Haushalten mit nicht sehrhohen Einkommen die Finanzierung eines Eigenheimes ermöglichten. DasSystem ohne große Not aufs Spiel zu setzen, und das wäre dieAlternative, könnte diesem Angebot den Garaus bereiten. Das wäreschlecht. Denn sollte sich das Zinsniveau wieder einmal in die andereRichtung bewegen, wird der Bedarf an kollektiv ersparten Darlehenschnell wieder wachsen.