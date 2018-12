Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Bahn gibt Wochenend-Ticket auf Mangelnde Preis-Transparenz Wolfgang Mulke, Berlin

Bielefeld (ots) - Eines der größten Ärgernisse für Verbraucher istdie mangelnde Transparenz bei Preisen. Inzwischen verschleiernUnternehmen in vielen Branchen die tatsächlichen Kosten, in dem sieihr Leistungsangebot so weit ausdifferenzieren, das sie nicht mehrvergleichbar sind. Für ihr unübersichtliches Tarifsystem steht auchdie Deutsche Bahn seit Jahrzehnten in der Kritik. Selbst hochqualifizierte Akademiker scheiterten mitunter bei dem Versuch, amAutomaten den günstigsten Fahrschein zu ziehen. Am Vertriebsweg hatsich mittlerweile durch die Online-Buchung viel verändert. An derKomplexität des Systems hält die Bahn hingegen fest. Wenn es an dereinen oder anderen Stelle reformiert wird, dann in der Regel zuUngunsten der Kunden. So verhält es sich auch bei der nunbeschlossenen Abschaffung des beliebten Schönes-Wochenende-Tickets.Zwar stimmt das Argument der Bahn, dass es eine nahezu gleichwertigeAlternative gibt. Doch dieses Ticket kostet nur auf den ersten Blickgenauso viel. Bei vier Mitreisenden wird es acht Euro teurer. Kommenfür eine kleine Reisegruppe noch die Ausgaben für den Stadtverkehr amZielort hinzu, wird der Kurztrip noch kostspieliger. Die betroffenenKunden sind daher zurecht sauer, weil ihnen andere Gründe für dieEntscheidung vorgemacht werden. Niemand verlangt von der Bahn, dasssie ihre Leistung, so schlecht sie derzeit auch sein mag, verschenkensoll. Im Gegenteil. Sonst würde das Unternehmen nicht vonFahrgastrekord zu Fahrgastrekord eilen. Aber ein Teil des Ärgersließe sich leicht vermeiden, wenn das Preissystem endlich einfach undtransparent gestaltet werden würde. Wie nachteilig sich diesauswirkt, zeigte jüngst eine Umfrage des Verkehrsclubs Deutschland.Ein Großteil der Befragten hat danach den Eindruck, dass Bahnfahrenin den vergangenen Jahren immer teurer geworden ist. Dies deckt sichzwar nicht mit den veröffentlichten Zahlen, wohl aber mit derVermutung, dass die Geheimniskrämerei um Sparpreiskontingente nichtohne Absicht betrieben wird. Bei aller Kritik am Preissystem stehtdie Bahn hier jedoch auch vor einer schwer lösbaren Aufgabe, wenn siees allen recht machen will. Sie soll preisgünstig sein undgleichzeitig viel für Investitionen verdienen. Sie soll flexibleFahrten gestatten, kann aber die Auslastung der Züge so nicht immersteuern. Mehr Transparenz hätte angesichts dessen wohl Schattenseiten- weniger Flexibilität und weniger Billigangebote.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell