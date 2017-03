Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Atom-Endlager Schwerer Königsweg Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Protest und Widerstand können sich in einerDemokratie lohnen. Ohne die Jahrzehnte währenden Aktionen, die in derMehrheit, aber bei weitem nicht immer, friedlich und inrechtsstaatlichem Rahmen liefen, hätte es den historischen Beschlussdes Deutschen Bundestages in dieser Woche nicht gegeben: Die Suchenach einem Endlager für Atommüll startet neu: transparent und nachwissenschaftlichen Kriterien. Soweit das mit heutigen Maßstäben zubeurteilen ist. Bei allen Meinungsunterschieden haben sich Union, SPDund Grüne auf dieses Vorgehen geeinigt. Nur die Linken stehen abseitsund lassen eine einmalige Chance verstreichen, politischeHandlungsfähigkeit zu beweisen. Sie haben nicht verstanden, dassPolitik zu machen auch bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Einfunktionierendes Atom-Endlager ist damit natürlich noch lange nichtgefunden. Es wird über viele weitere Jahre Streitereien undAuseinandersetzungen geben. Das gehört dazu. Und am Ende gehören auchVerlierer dazu. Die dürfen dann nicht allein gelassen werden. Schonheute sollte ein Fonds aufgelegt werden, der für die Betroffenenzumindest einen finanziellen Interessenausgleich schafft, z.B.sinkende Immobilienwerte auffängt. Auch wenn das natürlich nichtalles sein kann. Wenn Nachbarn des schließlich gefundenen Standortesentschädigt werden, ist das Problem St. Florian nicht gelöst, aberabgemildert. Doch soweit ist es lange nicht. Bis dahin kommt esdarauf an, keinen politischen Weg zu beschreiten, sondern einenöffentlich-wissenschaftlichen. Das gelingt nur mit größterAnstrengung aller Beteiligten. Zum Beispiel auch durch den Verzichtdarauf, Zwischenergebnisse politisch auszuschlachten. Dann würde sichder Bundestagsbeschluss dieser Woche zu einer wahrhaft historischenEntscheidung mausern. Zum Wesen der Demokratie gehört, dass derVerlierer seine Niederlage am Ende eines fairen Verfahrensakzeptiert. Sollten die Deutschen das Ziel auf diesem Weg erreichen,hätten sie nicht nur ein Sachproblem gelöst, sondern weltweit für dieDemokratie geworben. In der gibt es zwar auch Verlierer, aber diewerden nicht allein gelassen. Deutschland setzte ein Zeichen, dassnicht die Interessen Einzelner obsiegen, sondern der Mehrwert füralle, sogar der für zukünftige Generationen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell