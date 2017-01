Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Arbeitnehmer sollen Recht auf befristete Teilzeit bekommen Teilzeitfalle Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) willdas Recht auf zeitlich befristete Teilzeit gesetzlich verankern.Arbeitgeber sehen dafür keinen Bedarf und warnen vor einemBürokratieanstieg. Gewerkschaften fordern eine schnelle Umsetzung undbefürworten weitere staatliche Beschränkungen. Zwischen diesenextremen Positionen steht der Gesetzentwurf in der ohnehin emotionalaufgeladenen Debatte über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Grundsätzlich bietet die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten,Hunderttausenden Arbeitnehmern die Möglichkeit, die Arbeitszeitflexibel zu gestalten. Viele Frauen und auch einige Männer nutzen dasArbeitszeitmodell, um trotz der Erziehung von Kindern, der Pflege vonAngehörigen oder dem Einsatz im Ehrenamt berufstätig zu sein und denAnschluss im Beruf nicht zu verlieren. Doch wenn Teilzeitbeschäftigtenicht mehr zurück in die Vollzeitbeschäftigung kommen können, wirdaus dem Teilzeitglück eine Teilzeitfalle. In dieser Falle steckenüberwiegend Frauen. Fast 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten inDeutschland sind weiblich, weil sich in den meisten Familien dieFrauen für die Kindererziehung beruflich einschränken. Das führtnicht immer nur zu Karriereknicks im eigentlichen Beruf, sondern auchzu Jobwechseln. Denn obwohl viele, insbesondere große Unternehmenerklären, dass Teilzeit auf allen Hierarchiestufen möglich ist,müssen Frauen, die auf Teilzeit angewiesen sind, in Branchenwechseln, in denen das Modell angeboten wird. Und das sind häufigschlecht bezahlte Jobs. In Teilzeitjobs verdient man im Schnitt vierEuro weniger pro Stunde als in Vollzeitjobs. So führt dasArbeitszeitmodell Teilzeit, wenn Beschäftigte nicht mehr zurück zurVollbeschäftigung kommen, nicht nur zu Unzufriedenheit, sondern auchzu Existenzproblemen und Altersarmut bei den Betroffenen und zu einerVerschärfung des sowieso schon eklatanten geschlechtsspezifischenLohnunterschieds. Um insbesondere Frauen auf dem Arbeitsmarkt nichtlänger zu diskriminieren, sollte das Vorhaben von Nahles der Anlassdafür sein, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf politischinsgesamt zu erleichtern.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell