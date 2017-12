Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Annäherung an die nächste GroKo Der letzte Tango Dieter Wonka, Berlin

Bielefeld (ots) - Eine Regierungsbildung ist kein Kinderspiel, siesollte aber auch nicht zur Kinderei werden. Wer auch immer vonUnionsseite meinte, man könne durch dummes Quatschen die SPD zurblitzschnellen Koalitionsbildung nötigen, der hat den Ernst der Lagenicht begriffen. Es geht um Problemlösungen von der Pflege bis zurParität bei der Sozialversicherung, von der Bildungsoffensive bis zumKlimaschutz, von der Integrationsarbeit bis zur digitalen Welt. Dafürbraucht man Zeit, überzeugende Ideen und einen starken Willen.Natürlich müsste Angela Merkel vor ihrem letzten Tango in den eigenenReihen für Ordnung, für Vertrauen und für eine erkennbare Liniesorgen. Tatsächlich machen in der Union aber immer mehr Politiker,was sie wollen. Und das nicht nur bei der CSU. VoreiligeSpekulationen über Koalitionspläne der Sozialdemokraten sind aber fürMartin Schulz kein Grund, um sich beleidigt bei der CDU-Chefin zubeschweren. Erstens beschwert man sich als SPD-Chef nicht bei derKonkurrenz über Schwätzer aus den unteren Etagen. Und zweitens stehtgar nicht fest, ob es nicht ein Sozialdemokrat war, der die neueGroße Koalition schon kommen sah. Die SPD hat es aber fertiggebracht,aus der kernigen Neuwahlthese von der letzten Woche zum Wochenendeein vorurteilsfreies Parshippen zum Wochenende zu machen. In jedemFall ist eine Beschwerde bei "Mutti" keine starke Leistung. Auch nachdem abendlichen Treff der drei Vorsitzenden beim Bundespräsidentenzeigt sich, dass Frank-Walter Steinmeier die Regierungsmacher in spenicht aus dem Auge verlieren sollte. Es geht selbstverständlich auchum die Wahrung von Parteiinteressen. Das ist nichts Ehrenrühriges.Aber, anders als bei der Fluchtbewegung der FDP oder beimJob-Beschaffungsprogramm führender grüner Jamaika-Verhandler, solltenCDU und SPD miteinander ausloten, wie viel Gemeinsames es für dasLand zu tun gibt. Die CSU ist notgedrungen als begleitendeRegionalpartei mit dabei. Bestimmenden Einfluss sollten dieErbschleicher hinter Seehofer nicht erhalten. Für die Gespräche überdie Zukunft können sich die Politiker Zeit lassen. Ein paar Monatekommt Deutschland ohne feste Koalitionsstrukturen aus. Die Union musslernen, mit dem kleinen aber feinen Putschgeruch in der Luftumzugehen. Und Schulz sollte nicht verhindern, dass sich die SPD klarüber die eigene Zukunft wird. Man muss wissen, ob man sich innerhalboder außerhalb einer Koalition mehr Einfluss auf Regierungspolitikzutraut.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell