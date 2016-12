Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar In 2017 gefragt: Die neue Mitte Ein gutes Jahr Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Das neue Jahr ist ein Super-Wahljahr undverspricht, besonders spannend zu werden. Vor allem natürlich bei derBundestagswahl in Deutschland und zuvor bei der Landtagswahl in NRW.Eine noch wichtigere Wahl allerdings findet schon vorher statt: Am23. April und 14 Tage später am 7. Mai wählen die Franzosen ein neuesStaatsoberhaupt. Damit entscheidet sich weit mehr als die Nachfolgedes weitgehend erfolglosen François Hollande. In Frankreich nämlichsteht Anfang Mai die Zukunft Europas auf dem Spiel - und damit auchdie Entscheidung über Wohlstand, Wachstum und Frieden auf dem altenKontinent. Sollten die Franzosen tatsächlich die Chefin desrechtsradikalen Front National, Marie Le Pen, zum Staatsoberhauptwählen, dann würden sie sich damit ähnlich unverantwortlich zeigenwie die Briten beim Brexit und die Amerikaner mit ihrerPräsidenten-Entscheidung für Donald Trump. Das wäre der Anfang vomEnde der deutsch-französischen Partnerschaft in der EU und damit vonmehr als 70 Jahren Frieden und Wohlstand in Europa. Die Chancen, dasses - bei aller Radikalisierung in Frankreich - dazu nicht kommt,stehen seit einigen Tagen wieder besser. Der Verzicht des ungeliebtenHollande auf eine erneute Kandidatur, die Bewerbungen desRepublikaners François Fillon und des Sozialisten Manuel Valls lassenhoffen, dass die Franzosen dem Reiz der Rechtsradikalen widerstehenund sich wieder auf ihre Stärke, die demokratische Mitte, besinnen.Auch Deutschland braucht eine neue, wieder starke politische Mitte,die einen starken Staat organisiert. Zu lange haben in Deutschland sogenannte neoliberale und neokonservative politische Strömungen unserGemeinschaftsgefüge geschwächt. Ein schwacher Staat aber offenbartsehr schnell seine Defizite - bei der Sicherung von Sozialsystemenebenso wie bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, derVerkehrsinfrastruktur, der inneren Sicherheit und auch bei derHerausforderung durch die Flüchtlingsbewegung nach Deutschland. Einstarker Staat, eine starke, selbstbewusste Demokratie - darum geht esin den bevorstehenden Auseinandersetzungen zur Bundestagswahl und zuden Landtagswahlen in Deutschland 2017. Dieser starke Staat, dieseselbstbewusste Demokratie darf nicht reduziert werden auf niedrigeSteuerquoten, große Gefängnisse, geschlossene Grenzen und freie Fahrtfür freie Bürger. Ein starker Staat braucht die offene politischeDebatte, eine breite Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen an allenexistenziellen Entscheidungen für unsere Demokratie, braucht Bildung,soziale Sicherheit und Gerechtigkeit für Jung und Alt. Darum geht es2017. Auch im Super-Wahljahr 2017. Darauf muss sich die Mitte inDeutschland neu besinnen. Wenn diese neue Mitte sich wieder so starkzeigt, wie sie ist, dann haben Extremisten keine Chance. Und derTerror auch nicht. Dann wird es ein gutes Jahr 2017.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell