Neue Westfälische (Bielefeld): Koalitionsstreit um Verteidigungsausgaben In der Zwickmühle Jörg Köpke, Berlin

Um es klar zu sagen: Juristisch ist derForderung von US-Präsident Donald Trump nach höheren Rüstungsausgabender NATO-Verbündeten nicht beizukommen. 2002 sicherten alleMitgliedsstaaten vertraglich zu, zwei Prozent ihrerWirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Trotz diesesVersprechens rutschte Deutschland in den Folgejahren immer weiterunter die angestrebte Marke. Weil die europäischen Bündnispartner denPakt als eher unverbindlich ansahen und selbst Barack Obama darüberdie Geduld verlor, wurde die Abmachung 2014 in Wales um eine Fristergänzt: Nun sollte das Ziel innerhalb von zehn Jahren erreichtwerden. Darüber zu lamentieren, dass Trump auf diesen Deal besteht,wäre naiv. Derzeit erfüllen mit den USA, die rund zwei Drittel dergemeinsamen Militärinvestitionen bestreiten, nur fünf der 28NATO-Staaten die gesteckte Vorgabe. Bundeskanzlerin Angela Merkel undVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU) steckendamit in der Zwei-Prozent-Falle - und das in mehrfacher Hinsicht.Erstens: Das Erreichen der Vorgabe wird Deutschland pro Jahrmindestens 25 Milliarden Euro zusätzlich kosten. Zweitens: Obwohlsich die Truppe nach einem Vierteljahrhundert systematischerDemilitarisierung in einem beklagenswerten Zustand befindet, istdiese gigantische Summe sinnvoll und schnell gar nicht auszugeben.Und drittens: Die SPD hat ihr erstes großes Wahlkampfthema gefunden,mit dem sie die Union vor sich hertreiben kann. Außenminister SigmarGabriel (SPD) nannte das Zwei-Prozent-Ziel bereits "unrealistisch undnaiv". Um dieser Falle zu entkommen, haben Merkel und von der Leyeneine Doppelstrategie entwickelt. Während sie einerseits Verständnisfür den Wunsch Washingtons nach einer fairen Lastenverteilung äußern,bemühen sie sich andererseits um einen verändertenSicherheitsbegriff. Neben dem militärischen müsse auch dasdiplomatische und entwicklungspolitische Engagement einesNATO-Staates Berücksichtigung finden. Von der Leyen kreierte dafüreigens einen neuen Begriff: "Akivitätsindex". In diesen will sie auchden Grad der Beteiligung an NATO-Operationen einrechnen. Denn dasteht Deutschland deutlich besser da. Trump werden dieseTaschenspielertricks kaum beeindrucken. Er wird weiter auf demZwei-Prozent-Ziel bestehen und dadurch Einfluss auf die Bundestagwahlnehmen. Schlechte Aussichten also für die Kanzlerin.