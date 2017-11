Neue Westfälische (Bielefeld): Klimagipfel Guter Eindruck, schlechte Umsetzung Hannes Koch, Berlin

Bielefeld (ots) - Angela Merkel ist die Kanzlerin desSowohl-als-auch. In der Klimapolitik hat sie unbestreitbareVerdienste. Sie leistete ihren Beitrag, dass Bundesregierung undBundestag eindeutige Ziele für die Reduzierung klimaschädlicherEmissionen formulierten. Sie setzte diese Politik gegen Widersacherin der Wirtschaft und eigenen Partei durch. Sie vergaß auch dieglobale Perspektive nicht. Der Kanzlerin ist es maßgeblich zuverdanken, dass die sieben großen, westlichen Industrienationen beimGipfel in Elmau 2015 die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft indiesem Jahrhundert anpeilten. Wie jetzt jedoch bei der Klimakonferenzin Bonn und den Jamaika-Verhandlungen in Berlin zu beobachten ist,beschreibt diese Bestandsaufnahme nur die halbe Merkel-Politik. Dieandere Seite sieht so aus: Das deutsche Klimaziel für 2020 wirdabsehbar nicht eingehalten. Die hiesigen Behörden haben die Abgas-und Verbrauchsgrenzwerte für Autos so lasch kontrolliert, dass siesystematisch überschritten werden. Die Regierung Merkel hält ihreschützende Hand über die einheimischen Autohersteller, indem siestrengere Regeln seitens der Europäischen Union abwehrt. Die deutscheKohleindustrie darf sich ebenfalls auf die Unterstützung der Chefinverlassen. Um einige zehntausend Arbeitsplätze in Brandenburg undNordrhein-Westfalen zu sichern, laufen Dutzende Kohlekraftwerkeweiter auf Hochtouren, die zu den größten Klimafeinden weltweitgehören. Merkels Leistung besteht in einer Balance aus gutem Eindruckund schlechter Umsetzung. Der Abschluss der Klimakonferenz am Freitagund die Jamaika-Verhandlungen wären zwei Gelegenheiten dies zuändern. Nach entscheidenden Fortschritten sieht es gegenwärtig jedochnicht aus. Aber wer weiß - vielleicht passiert noch etwas. Nötigjedenfalls sind zwei politische Pläne. Der eine müsste analog zumAtomausstieg den Abschied von der Kohleverstromung festlegen. DenBraunkohle- und Energiefirmen stünden demnach Restmengen zu, die siein den kommenden Jahren noch verfeuern dürfen. Der zweite Stufenplansollte die Dekarbonisierung des Autoverkehrs bis zum Jahr 2040beschreiben. Das wäre gut für die Wirtschaft, denn sie würde zu einemgeordneten Wandel gezwungen, der sowieso stattfindet. Die Zeit des"als auch" ist abgelaufen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell