Neue Westfälische (Bielefeld): Klimadebatte Keine Panik Dirk Müller

Bielefeld (ots) - Es ist ein Trauerspiel! Ich sage es offen: EineWelt ohne Autos, die mit Benzin oder Diesel angetrieben werden, kommtmir noch sehr fad vor. Ich bin immer Autofan gewesen. Kadett, Manta,Calibra, auch ein Käfer war dabei, dann - mit Kindern und Familie -alte Benz E-Klasse-Kombis, aktuell das dritte Exemplar. Ich habemeinem Sohn die Auto-Begeisterung in die Wiege gelegt, er konnteMarken schneller unterscheiden als die Tiere im Tierpark Olderdissen.Es verbindet uns die Leidenschaft für Hubraum - der bekanntlich nurdurch eins zu ersetzen ist: durch mehr Hubraum. Und durch dieGänsehaut beim Klang eines Achtzylinder-Blocks. Inzwischen macht mirdas Sorgen. Ich fürchte, mein Sohn wird dereinst der Letzte sein, dersich weigert, von seinem Verbrennungsmotor-Gefährt Abschied zu nehmenund versteckte Benzin-Depots hütet wie Mad Max, während die Weltunter der Klima-Katastrophe dahinschmilzt. Klima-Katastrophe? Wird esso schlimm kommen? Ist die ohnmächtige Greta-Wut, die den VereintenNationen ihr "Wie können Sie es wagen?" entgegenschleuderte,angemessen? Oder das "nun mal langsam" der Kanzlerin? Sagen wir's malso: Angst ist nicht immer der beste Ratgeber - aber auch ein Reflex,der uns schützen soll. Vieles spricht dafür, die Vernunft in deraktuellen Debatte nicht durch Panik zu ersetzen - aber auch nichtdurch Ignoranz. Zugegeben: Greta Thunberg ist bewundernswert in ihremkompromisslosen Einsatz, sie hat ungeheuer viel in Bewegung gesetzt.Aber ihre Radikalität macht auch hilflos und verstört. Mich habenGespräche etwa mit dem Meteorologen und Klimaforscher Mojib Latifbeeindruckt. Unaufgeregte Bestandsaufnahmen, die doch in derErkenntnis münden: Die Menschheit hat kaum noch Zeit umzusteuern,will sie ihre Existenzgrundlagen nicht gefährden. Und dann ist esnicht mehr weit zu der Einsicht, dass Menschen anderswo das Wasserschon bis zum Hals steht, während ich noch mein geliebtes Auto damitwasche. Werden uns zu große Opfer abverlangt? Ist ein Tempolimitunzumutbar? Bewusstere Ernährung? Der Ausstieg aus der Kohle?Verzicht auf Inlandsflüge? Investitionen in öffentlichen Nahverkehrund Elektromobilität? Hilfe für die Regionen der Welt, die sich nichtselbst helfen könne? Nein. Wenn es hilft, dann lasst uns das machen.Und zwar zügig und vernünftig. Vielleicht drehen wir die Perspektiveeinfach nach und nach um: Six days for future. Und nur noch fridaysfür Hubraum.