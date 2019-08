Bielefeld (ots) - Bielefeld. Israel hat nach der Absage einerDelegationsreise nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter insHeilige Land seine Ablehnung gegenüber der AfD bekräftigt. DieHaltung sei eindeutig, sagte die Sprecherin der israelischenBotschaft in Deutschland, Shir Gideon, in einem Gespräch mit der inBielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe): "UnserePosition, keinen Kontakt zur AfD zu haben, ist klar und bleibtunverändert."Der Digitalausschuss des NRW-Landtags hat eine Informationsreisenach Israel gestrichen, weil man mit einem AfD-Abgeordneten in derGruppe nicht offiziell empfangen worden wäre; geplant war unteranderem ein Aufenthalt in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.Gideon bestätigte den Vorgang. Es habe bislang "einige Absagen vonoffiziellen Besuchen in Israel wegen der möglichen Teilnahme vonAfD-Mitgliedern" gegeben, sagte sie. Zugleich würden "andere Besucheund Dialoge auf vielen verschiedenen Ebenen und in Bezug auf dasbreite Themenspektrum der bilateralen Agenda fortgesetzt".Die Sprecherin der israelischen Botschaft würdigte den politischenAustausch jenseits der AfD. Israel setze sich "weiterhin mit allenanderen politischen Parteien auseinander", so Gideon, "die dietragische Geschichte, die unsere Völker verbindet, respektieren undsensibel mit ihr umgehen und die Beziehungen zwischen Israel undDeutschland ausbauen wollen".Irith Michelsohn, Generalsekretärin der Union Progressiver Judenin Deutschland, teilt die Meinung des Staates Israels über die AfD.Die Reaktion der Gedenkstätte Yad Vashem, einer staatlichenInstitution, sei "total nachvollziehbar", sagte sie der NeuenWestfälischen. AfD-Politiker, die "die Shoa leugnen, alles in Abredestellen und verharmlosen, haben auf dem Boden des jüdischen Staatesnichts verloren".Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell